Действительно ли у кошек 9 жизней и почему последнее исследование из Британии огорчит владельцев сфинксов

В Великобритании впервые создали "таблицы жизни" для кошек. С помощью этих данных можно оценить продолжительность жизни разных пород четырехлапых.

Для этого команда из Королевского ветеринарного колледжа (RVC) в Лондоне вместе с исследователями из Национального университета Чун Хсин в Тайване проанализировали записи 7396 котов в Великобритании, умерших с января 2019 по март 2021 года. Затем результаты были разбиты по породам и полу и представлены в таблицах жизни, пишет Mail Online.

Анализ показал, что общая средняя продолжительность жизни британских кошек с момента их рождения составляет 11,7 лет. Исследователи также обнаружили, что самки будут жить на 1,33 года дольше самцов.

Наибольшую ожидаемую продолжительность жизни имели бирманские и бирманские породы – 14,4 года, за ними следовали метисы – 11,9 года и сиамские – 11,7 года.

В то же время кратчайшая продолжительность жизни была у кошек породы сфинксы – всего 6,8 года.

Такие факторы как чистокровность, избыточный вес или наоборот также были связаны с сокращением продолжительности жизни.

Домашние короткошерстные коты – самая популярная порода в Великобритании – живут почти 12 лет.

Команда отметила, что эти данные могут помочь потенциальным владельцам и волонтерам предусмотреть, сколько еще может прожить животное. Информация может быть также помощной и для ветеринаров.

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