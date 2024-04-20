Гипоаллергенных кошек и собак действительно не существует? Ученые озвучили плохую новость

Завести кота или собаку – это мечта, которая появляется у многих из нас еще в детстве. Но нередко препятствием может стать аллергия, в таком случае мы начинаем искать гипоаллергенную породу.

Но, как пишет издание Inverse, у ученых плохие новости для тех, кто возлагает на это свои надежды. По статистике, от 10 до 20 процентов людей чувствительны к белкам, выделяющимся с шерстью или слюной животных. И, похоже, что домашних любимцев, не выделяющих этих белков, не существует.

Может ли быть домашнее животное полностью гипоаллергенным

По словам Сандры Кох, ветеринара и профессора сравнительной дерматологии в Колледже ветеринарной медицины Университета Миннесоты, иммунная система человека может враждебно реагировать на несколько типов белков, содержащихся в слюне, частицах кожи или шерсти животных. Организм воспринимает эти белки так, словно они являются бактериями или вирусами, и атакует их. Из-за этого развивается немало неприятных симптомов, таких чиханье, зуд или кашель.

Считается, что некоторые породы кошек, в том числе голые или почти не покрытые шерстью корниш-рексы и сфинксы, а также такие собаки как голые терьеры, пудели, бишон-фризе и шнауцеры, "относительно маловероятно" способны вызвать аллергические реакции. Они не так много линяют и соответственно мало выделяют потенциально опасных белков. Но почти не выделяют - это не то же, что не выделяют вообще. Чувствительный человек может страдать даже из-за них.

По словам Кох, собаки могут производить аллергены в крови, предстательной железе и анальных железах, в то время как кошки такие белки продуцируют в сальных железах кожи, анальных железах, крови. А коты мужского пола выделяют их также и с мочой.

Особой проблемой являются аллергены, содержащиеся в слюне. Ведь, ухаживая за собой, кошки и собаки распространяют эти белки по всему телу. Эти соединения могут висеть в воздухе в течение нескольких дней. То есть, даже если вы приобрели лысое животное, вы совершенно не защищены от этого типа аллергенов.

Что говорят результаты исследования

Ученые собирали данные о содержании аллергенов в воздухе дома, где живет гипоаллергенная и обычная собака. И не выявили никаких отличий в содержании аллергенов.

Также, согласно результатам работы 2012 года, опубликованным в Журнале аллергии и клинической иммунологии, исследователи проанализировали образцы шерсти 196 гипоаллергенных собак и 160 негипоаллергенных собак, а также образцы пыли, находящиеся в воздухе домов, где жили животные. Ученые находили главные источники компонента Can f 1 – самого распространенного аллергена собак. И обнаружили его "почти во всех образцах шерсти". К таким же выводам пришли исследователи, опубликовавшие свои данные в Американском журнале ринологии и аллергии в 2011 году.

Что касается кошек, то разница между обычными породами и гипоаллергенными оказалась более выраженной. Об этом свидетельствуют данные небольшого исследования 2014 года, о котором говорилось в журнале Clinical and Translational Allergy. Но оно проводилось на небольшой выборке всего из 14 животных. Оказалось, что гипоаллергенные кошки выделяют и распределяют меньше аллергена Fel d 1 по сравнению с остальными.

Тем не менее, доктор Кох не советует полностью полагаться на эти данные из-за сложности аллергии, вызываемой животными. Несмотря на то, что заводчики часто продвигают свои породы как гипоаллергенные, на сегодняшний день нет ни одного научного исследования, подтверждающего полную безопасность хотя бы одной из них. Это касается и лысых пород, которые считаются наиболее безопасными. Поскольку аллергены могут поступать из слюны, крови и желез, шерсть не является решающим фактором в развитии реакции организма. "Аллергия очень сложная, и триггеры аллергена и способствующие факторы могут сильно отличаться у разных людей", – резюмировала Кох.

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