Четыре планеты устроят парад: когда можно увидеть поразительное явление
Одним из самых зрелищных небесных явлений, которые можно наблюдать невооруженным глазом, является парад планет. Или, если выражаться более научно, выравнивание планет. Ближайшее событие произойдет уже 11 апреля. В параде примут участие четыре планеты.
OBOZREVATEL узнал, как будет происходить это явление и какие планеты в нем поучаствуют. А когда и где его можно будет наблюдать.
Что такое выравнивание планет?
Астрономы называют так ситуацию, когда несколько планет оказываются зрительно близко друг к другу по одну сторону от Солнца, если наблюдать их с Земли. В широком смысле парадом планет еще называют ситуацию, когда на ночном небе видны одновременно несколько планет. Но в этот раз речь идет именно об выравнивании.
Каким будет выравнивание 11 апреля?
В явлении примут участие четыре планеты – Меркурий, Уран, Венера и Марс. Все они окажутся в небольшом секторе неба шириной в 35 градусов. Для земного наблюдателя это будет выглядеть как несколько неровная линия из звезд разной яркости. Больше всего будут светиться Венера и Марс. Меркурий и Уран рассмотреть будет сложновато. Но это можно будет сделать с помощью простого телескопа, бинокля или приложений для наблюдения за ночным небом.
Если вы не успеете полюбоваться явлением в его пиковый момент 11 апреля, это можно будет сделать в течение нескольких дней после. Линия с планет будет не столь ровной, но это все еще будет считаться выравниванием.
Когда и как наблюдать выравнивание 11 апреля
Лучше всего выравнивание планет будет видно после заката 11 апреля. Поэтому заранее узнайте точное время, когда Солнце заходит за горизонт именно в вашей местности.
В этот момент Меркурий окажется над горизонтом в созвездии Овна и будет находиться на большом расстоянии от Солнца – это в астрономии называется элонгацией. При этом Венеру можно будет наблюдать неподалеку – в созвездии Тельца. Несколько выше – в Близнецах – окажется Марс. А Уран удастся разглядеть в бинокль или телескоп между Меркурием и Венерой в созвездии Овна.
При каких условиях лучше наблюдать выравнивание
Чтобы увидеть явление во всей красе найдите место с открытым горизонтом и без помех в виде деревьев, домов и т.п., небо должно быть темным. Если оно будет недостаточно затемненным, увидеть Меркурий и Уран, скорее всего, не удастся.
Какие еще выравнивания можно будет наблюдать в 2023 году
Это не последнее выравнивание в этом году. В ближайшие месяцы явление повторится следующим образом:
- 24 апреля – малое выравнивание Меркурия, Урана, Венеры и Марса в 38-градусном секторе неба;
- 29 мая – малое выравнивание Урана, Меркурия, Юпитера и Сатурна в 70-градусном секторе неба;
- 17 июня – большое выравнивание Меркурия, Урана, Юпитера, Нептуна и Сатурна в 93-градусном секторе неба;
- 26 июля – мини-выравнивание Меркурия, Венеры и Марса в 11-градусном секторе неба;
- 24 августа – мини-выравнивание западных Меркурия и Марса и восходящего Сатурна в 174-градусном секторе неба на закате; позже ночью – малое выравнивание Урана, Юпитера, Нептуна и Сатурна в 78-градусном секторе неба.
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