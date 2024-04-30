Человечество живет в симуляции? Физик изучал коронавирус и наткнулся на удивительный нюанс

Исследователь, изучающий мутации вируса SARS-CoV-2, Мелвин Вопсон утверждает, что нашел доказательства нового закона физики, который назвали "вторым законом инфодинамики". По его словам, это может указывать на то, что мы живем в смоделированной вселенной.

Кроме того, исследование имеет все шансы опровергнуть эволюционную теорию развития человека. Но в то же время Вопсон отмечает, что пока не владеет реальными доказательствами такой экстраординарной теории, передает IFLScience.

Что такое информационная энтропия и при чем здесь ковод?

В своей научной работе Вопсон рассмотрел мутации вируса SARS-CoV-2 с точки зрения информационной энтропии (термин, отличный от обычной энтропии – физической величины, характеризующей рассеяние энергии).

"Физическая энтропия является мерой всех возможных микросостояний, совместимых с макросостоянием. Это микросостояния, не несущие информации. Если предположить, что в пределах одной физической системы можно создать N информационных состояний (например, записав в нее цифровые биты), то следствием является формирование N дополнительные информационные микросостояния, накладываемые на существующие физические микросостояния. Эти дополнительные микросостояния являются носителями информации, а дополнительная энтропия, связанная с ними, называется энтропией информации", – объясняет Вопсон в статье.

Если энтропия имеет тенденцию роста с течением времени, то информационная энтропия, по словам Вопсона, уменьшается. Иллюстрацией этого может быть тепловая смерть Вселенной – то есть состояние теплового равновесия. В настоящий момент максимального значения достигает обычная энтропия, но не информационная.

Во время тепловой смерти (или перед ней) диапазон температур и возможных состояний в любой области Вселенной очень мал. Это означает, что будет происходить меньшее количество событий – то есть более низкая информационная энтропия.

Эта информация достаточно интересна, учитывая способ описать Вселенную. Но есть ли в нем сенсация?

По словам Вопсона, речь идет о физическом законе, который может управлять всем – от генетики до эволюции Вселенной. Ученый подчеркнул, что второй закон инфодинамики, согласно его исследованию, "космологическая необходимость. Он универсально применим с огромными научными последствиями".

Мы знаем, что Вселенная расширяется без потери или получения тепла, что требует, чтобы общая энтропия Вселенной была постоянной. Однако из термодинамики мы также знаем, что энтропия всегда растет. Это свидетельствует о том, что должна существовать другая энтропия – информационная, чтобы уравновесить это рост", – написал Вопсон в The Conversation.

Способ прогнозировать мутации

Вопсон рассмотрел вирус SARS-CoV-2, мутировавший во время пандемии COVID-19. С вирусом регулярно работают, чтобы отслеживать, как он меняется – для того чтобы разрабатывать новые вакцины. Ученый исследовал РНК, а не ДНК, и обнаружил, что информационная энтропия со временем уменьшается.

"Наилучшим примером того, что терпит ряд мутаций за короткий промежуток времени, является вирус. Пандемия дала нам идеальный образец для тестирования, поскольку SARS-CoV-2 мутировал в очень много вариантов, и полученные данные невероятны", - пояснил Вопсон в пресс-релизе. .

"Данные о COVID подтверждают второй закон инфодинамики, и исследование открывает неограниченные возможности. Представьте, что вы смотрите на определенный геном и решаете, будет ли мутация полезна еще до того, как она произойдет. Это может стать революционной технологией, которая может быть использована в генетической терапии, фармацевтической промышленности, эволюционной биологии и исследовании пандемий", – говорит ученый.

По мнению Вопсона, это свидетельствует о том, что мутации не случайны. Они подчиняются закону, утверждающему, что информационная энтропия должна оставаться неизменной или уменьшаться со временем.

"Это было бы удивительным открытием, если бы оно подтвердилось и перевернуло наши представления о том, как работает эволюция", – говорит Вопсон.

Ученый указывает на подобный эксперимент 1972 года, в котором наблюдалось неожиданное уменьшение генома вируса в течение 74 поколений в идеальных условиях, что, по его мнению, согласуется с его вторым законом инфодинамики.

"Мировой консенсус заключается в том, что мутации происходят случайно, а затем естественный отбор диктует, является ли мутация полезной или вредной для организма. Но что, как существует скрытый процесс, и именно он управляет этими мутациями? Каждый раз, когда мы видим что-то непонятное, мы описываем это как "случайное", "хаотическое" или "паранормальное", но это лишь наша неспособность объяснить это, – говорит он.

"Если мы начнем рассматривать генетические мутации с детерминированной точки зрения, мы сможем использовать этот новый закон физики для прогнозирования мутаций – или их вероятности – до того, как они состоятся", – продолжает ученый.

Вопсон считает, что этот закон также может объяснить, почему симметрия так часто встречается во Вселенной.

"Высокая симметрия соответствует состоянию с низкой информационной энтропией, что именно тем, чего требует второй закон инфодинамики. Следовательно, это наблюдение, объясняет, почему симметрия доминирует во Вселенной," - пишет Вопсон в своей статье.

Симуляция или нет?

На этом смелые заявления (с требованием дальнейших доказательств) не заканчиваются.

"Поскольку второй закон инфодинамики является космологической необходимостью и, похоже, действует везде одинаково, можно заключить, что вся вселенная является смоделированной конструкцией или гигантским компьютером", - добавляет Вопсон.

"Сверхсложная вселенная, подобная нашей, будь она симуляцией, нуждалась бы в встроенной оптимизации и сжатии данных, чтобы уменьшить вычислительную мощность и требования к хранению данных для запуска симуляции. Это именно то, что мы наблюдаем вокруг нас, в том числе в цифровых данных , биологических системах, математических симметриях и во всей Вселенной", – ведет ученый.

Это не означает, что подтверждение "второго закона инфодинамики" докажет, что мы живем в симуляции. Существуют другие квантово-механические эффекты, доказывающие, что мы не живем в симуляции.

Информация имеет массу?

Если инфодинамика верна, информация должна иметь массу, позволяющую ей взаимодействовать со всем остальным. Согласно исследованию, проведенному в 2012 году, необратимое стирание информации способно рассеивать тепло. Для Вопсона это означает, что энергия должна храниться как масса перед стиранием, что делает информацию отдельным состоянием материи, эквивалентным массе и энергии.

"Доказать или опровергнуть, что информация имеет массу, может быть не слишком сложно экспериментально. Одним из простых экспериментов может быть измерение массы жесткого диска до и после необратимого стирания информации. К сожалению, сейчас это выходит за пределы наших возможностей, учитывая малую величину ожидаемого изменения массы", – свидетельствует Вопсон.

Но, по словам ученого, если эта теория верна, то элементарные частицы, возможно, могут нести информацию о себе. Один из предложенных экспериментов состоит в том, чтобы направить частицы и античастицы друг на друга на высоких скоростях.

"Эксперимент предполагает стирание информации, содержащейся внутри элементарных частиц, позволяя им и их античастицам (все частицы имеют "анти" версии себя, которые являются идентичными, но имеют противоположный заряд) аннигилировать вспышки энергии - излучая "фотоны", или световые частицы" – добавил Вопсон.

Ученый подтверждает, что предусмотрел точный диапазон ожидаемых частот полученных фотонов на основе информационной физики.

Хотя эта идея находится вне мейнстрима, эксперимент относительно дешевый – $180 000 (совершенно ничего для приверженцев теории симуляции, таких, как Илон Маск), и его можно проверить с помощью современных технологий.

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