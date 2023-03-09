Большой взрыв был не один: озвучена сенсационная версия возникновения Вселенной

Вселенная скрывает много загадок, одна из важнейших и до сих пор неразгаданных касается Большого взрыва. Недавно ученые озвучили сенсационную версию возникновения мира – большой взрыв, возможно, был не один.

Видео дня

Согласно новой теории, когда нашей Вселенной было меньше одного месяца произошел так называемый Темный Большой взрыв. Детали и научное обоснование гипотезы рассказало издание Science alert.

Второй Большой взрыв, по словам ученых, заполонил Вселенную частями темной материи. Менее чем через 20 минут с момента первого взрыва частицы начали объединяться, формируя первые протоны и нейтроны – это называют нуклеосинтезом Большого взрыва.

Именно нуклеосинтез положен в основу современного понимания космологии. Однако до сих пор непостижимо появление темной материи, которая занимает подавляющее большинство массы в космосе.

Ученые озвучили теорию эволюции темной материи, согласно которой она могла эволюционировать по отдельной траектории. При расширении и охлаждении Вселенной происходила трансформация дополнительного квантового поля. Это, в свою очередь, повлекло за собой образование темной материи.

Простыми словами: темная материя начала развиваться раздельно. То есть, появилось два подхода к изучению нуклеосинтеза Большого взрыва. Ученые фактически заявили, что темная материя шла отдельным эволюционным путем и при создании Вселенной произошло два взрыва, но с разницей в менее одного месяца.

После Темного взрыва появились уникальные сигнатуры сильных волн гравитации, которые существуют и сейчас. Конечно, это лишь гипотеза, требующая детальной оценки и проверки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о гипотезах ученых о том, что было перед Большим взрывом и как возникла Вселенная.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.