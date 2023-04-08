Астрономы сделали фото уникального галактического ДТП

Астрономам удалось сделать редкое и к тому же уникальное фото лобового столкновения галактик UGC 12914 и UGC 12915, которые теперь получили название галактики Ириски. Галактическое ДТП произошло около 25 миллионов лет назад, но галактики после столкновения повели себя совсем не так, как происходит обычно.

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Изображение удалось получить благодаря 8,1-метровому телескопу Gemini North, который является одним из двух телескопов, входящих в состав Международной обсерватории Gemini, управляемой Национальной исследовательской лабораторией оптической и инфракрасной астрономии (NOIRLab) NASF (США).

Скрученная форма галактик является результатом произошедшего между ними лобового столкновения. Также на фото можно заметить мост из протянувшегося между ними высокотурбулентного газа. Интересной особенностью этого моста является то, что из-за своей турбулентной природы он не создает звезд, хоть и наполнен звездообразующим материалом.

Столкновение галактик не является чем-то особенным, поскольку такие события в значительной степени отвечают за эволюцию Вселенной.

Странным в столкновении этих галактик стало то, что они не соединились в одну новую, а после столкновения продолжили движение дальше, растянув мост между собой.

Этот мост образовался в результате того, что после столкновения произошло массивное впрыскивание энергии в газ, в результате чего он стал очень турбулентным. Когда пара выходила из столкновения, высокоскоростной газ извлекался из каждой галактики, создавая массивный газовый мост между ними. Турбулентность звездного материала по всей протяженности этого моста теперь препятствует сбору и сжатию газа, необходимому для образования новых звезд.

Именно из-за этого мост они получили название галактики Ириски, поскольку газ между ними похож на тягучую ириску.

Обычно же в результате столкновения галактик происходит смешивание галактического газа. После этого создается звездный материал, что приводит к образованию молекулярных облаков, заселенных новообразованными звездами.

Раньше в истории Вселенной меньшие, более простые галактики сталкивались друг с другом и сливались в большие, в конце концов образуя галактики, подобные нашей галактике Млечный путь. На самом деле, этот процесс продолжается и примерно через 4 миллиарда лет наша галактика сольется с Галактикой Андромеды.

Галактики Ириски расположены на расстоянии около 180 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Пегаса.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что астрономы обнаружили "невозможные" галактики, существующие с начала времен.

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