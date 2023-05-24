Астрономы обнаружили нечто странное и никогда не виденное в космосе

Астрономы обнаружили особую звездную систему, которая потенциально может предоставить первые в истории доказательства существования неуловимой звезды из темной материи.

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Об открытии, которое может коренным образом изменить представление человечества о космосе, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале arXiv. Статья исследователей ожидает рецензии научного сообщества, поэтому сделанные выводы могут быть пересмотрены.

Спутник Европейского космического агентства Gaia помог исследователям обнаружить загадочную звездную систему, расположенную в глубинах космоса. Они считают, что эта система может скрывать удивительный небесный объект, известный как звезда из темной материи – теоретическое образование, сформированное преимущественно из загадочного вещества, составляющего большую часть массы Вселенной.

Темная материя, неуловимая и неспособная взаимодействовать с обычной материей, является загадкой, озадачивающей ученых на протяжении десятилетий. Выявление звезды из темной материи дало бы ключ к пониманию этой загадочной космической субстанции и ее потенциальной роли в формировании и эволюции галактик.

Большинство теоретических моделей предполагают, что темная материя равномерно распределена в каждой галактике, но есть модели, позволяющие ей скапливаться в одном месте.

Хотя косвенные доказательства существования темной материи были собраны с помощью астрофизических наблюдений, обнаружение звезды из темной материи стало беспрецедентной вехой. Такое открытие могло дать ценные подсказки о природе частиц темной материи и помочь уточнить существующие теоретические модели.

Обнаруженная звездная система состоит из солнцевидной звезды и еще чего-то очень массивного. Звезда, как говорится в исследовании, похожа на наше Солнце и лишь немного меньше нашего светила, а ее химический состав – идентичен.

Однако ученых по настоящему заинтересовал находящийся рядом таинственный объект. Он значительно больше самой звезды – его масса достигает около 11 масс Солнца, а расположен он на расстоянии 1,4 астрономических единиц и делает полный оборот за 188 дней. Это примерно то же расстояние, на котором Марс находится относительно Солнца.

Существует вариант, что таинственный объект – это черная дыра. Но, эта гипотеза имеет некоторые проблемы. Черные дыры образуются в результате гибели очень массивных звезд, и для того, чтобы возникла такая ситуация, звезда, подобная Солнцу, должна была сформироваться в компании с одним из таких монстров. Хотя такой сценарий не абсолютно невозможен, он требует слишком много условий, чтобы эти объекты находились на орбите друг вокруг друга миллионы лет.

Именно поэтому астрономы склоняются к версии, что этот темный объект является чемт-то гораздо более экзотическим, чем черная дыра. А именно – звездой из темной материи.

Согласно одной из теорий, темная материя – это новый вид бозонов – частиц, переносящих силы природы; например, фотон – это бозон, переносящий электромагнитную силу.

Предполагается, что такие бозоны могут формировать сгустки темной материи – иногда размером с целую звездную систему, а иногда – размером со звезду. Именно такие "маленькие" объекты назывались бы бозонными звездами. Как отмечает LiveScience, поскольку темная материя не взаимодействует с другими частицами или светом, то и бозонные звезды были бы совершенно невидимы. А обнаружить их можно было бы только из-за гравитационного воздействия на их окружение. Например, как в случае наблюдаемой системы, если бы рядом с бозонной вращалась обычная звезда.

Исследователи отметили, что простая модель бозонной темной материи могла бы создать достаточное количество бозонных звезд, чтобы сделать правдоподобным результат данных Gaia, и что замена предполагаемой черной дыры на бозонную звезду могла бы объяснить все наблюдаемые данные.

В результате исследования ученых заинтриговали свойства звездной системы, включая ее гравитационное поведение и спектральное излучение. Тщательно анализируя полученные данные, ученые надеются выявить доказательства, подтверждающие наличие звезды из темной материи.

Если эта удивительная находка подтвердится, то это будет не только доказательством существования звезд из темной материи, но и прольет свет на сложное взаимодействие между темной материей и видимой вселенной.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что астрономам впервые удалось увидеть, как одна из самых больших черных дыр J2157 разрывает на куски соседнюю звезду, превращая ее в космическое "спагетти". Увиденное явление они назвали Страшная Барби, отметив, что это один из самых длинных, ярких и энергичных когда-либо наблюдавшихся космических объектов.

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