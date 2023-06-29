Астрономы нашли удивительную туманность в виде кота. Фото

Космос – это загадочное пространство, полное тайн. Часто люди смотрят на небо, пытаясь разглядеть какую-нибудь картинку.

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Благодаря мощному телескопу, астрономам удалось увидеть туманность в форме кошки. European Southern Observatory опубликовала исследование ученых (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

С помощью телескопа VLT Европейской южной обсерватории, находящегося на вершине горы в Чили, астрономы сделали снимок туманности Sh2-284. Она оказалась очень похожа на кота, что криво улыбается, глядя на Землю. Кот словно нашел дыру в потолке и смотрит сквозь нее на нас, показывая только свою голову.

Туманность Sh2-284 – это скопление плотного газа и пыли, где формируются новые звезды. Она расположена в 15 000 световых лет от нас. Долидзе 25 – одно из ярких скоплений новорожденных звезд, расположенное в самом центре туманности. Эти молодые небесные тела образуют мощный звездный ветер и интенсивное излучение, придающее туманности ярко-оранжевому цвета.

Такая окраска делает кота рыжим. В звездном скоплении можно увидеть крепкие столбы плотного газа и пыли, которые не могут разрушить звездные ветры. Поэтому эти столбы создают собственные скопления ярких звезд.

Возможно, такое интересное изображение рыжего кота – это не просто случайная форма туманности, а воспоминание космоса о первой кошке-астронавте Фелисете, которая в 1963 году совершила полет в рамках французской космической программы.

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