Астрономы допустили существование жизни в 'зоне терминатора' на дальних планетах: что об этом известно

Внеземная жизнь может существовать на планетах в далеком космосе, которые считаются непригодными для нее. Речь идет о планетах, одна сторона которых всегда обращена к своей звезде, в то время как другая – находится в постоянной темноте. Именно на тонкой границе между ними, которая называется линией терминатора, могут быть необходимые для жизни условия.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании ученых из Калифорнийского университета в Ирвине (UCI), опубликованном The Astrophysical Journal.

Главная исследовательница проекта, научная сотрудница кафедры физики и астрономии UCI Ана Лобо объяснила, что такие планеты с линией терминатора очень распространены, поскольку существуют вокруг звезд, которые составляют около 70% звезд, видимых в ночном небе. Речь идет о так называемых М-карликовых звездах, которые не столь мощны, как Солнце в нашей системе.

"Эти планеты имеют постоянную дневную и постоянную ночную сторону", – пояснила Лобо.

Терминатором называют линию, разделяющую две стороны на планете.

"Это планета, на которой дневная сторона может быть невыносимо жаркой, далеко за пределами пригодной для жизни, а ночная сторона будет замерзающей, потенциально покрытой льдом. На ночной стороне могут быть большие ледники", – приводит слова Лобо издание Phys.

В зоне же терминатора, по мнению исследователей, температура может быть идеальной для того, чтобы там образовалась жидкая вода, которая является необходимым ингредиентом для жизни.

Для исследования Лобо и ее команда смоделировали климат на планете с линией терминатора с помощью программного обеспечения, обычно используемого для моделирования климата на Земле. Однако для этого эксперимента им пришлось фактически остановить вращение планеты.

Это исследование является первым в своем роде, поскольку раньше для поиска жизни использовались экзопланеты, покрытые океаном. Теперь же, когда доказано теоретическое существование жизни на планетах с линией терминатора, астрономы получат новые возможности для своих поисков.

"Мы стараемся привлечь внимание к планетам с ограниченным количеством воды, которые, несмотря на отсутствие больших океанов, могут иметь озера или другие меньшие водоемы, и такой климат может оказаться очень перспективным", – сказала Лобо.

Она также уточнила, что есть важный нюанс в поиске необходимой планеты. Если планета в большинстве своем покрыта водой, то вода, обращенная к звезде, скорее всего, испарится и покроет всю планету толстым слоем пара. Но если на планете есть суша, такого эффекта не должно произойти и в таких условиях есть большая вероятность существования жизни в зоне терминатора.

Признание зон терминаторов потенциальными гаванями для жизни означает, что астрономам нужно будет скорректировать способ изучения климата экзопланет на наличие признаков жизни, поскольку биологические признаки жизни могут присутствовать только в определенных частях атмосферы планеты.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал об исследованиях ученых, которые поняли, почему люди не могут найти жизнь на Марсе.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.