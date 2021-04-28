Найдена самая старая пещерная стоянка человека. Фото

Пещера Вандерверк в пустыне Калахари в Южной Африке признана самой старой пещерной стоянкой древнего человека – около миллиона лет.

Об этом сообщила группа ученых из Канады и Израиля, передает Quaternary Science Reviews. Для подтверждения датировки они использовали новый метод – магнитостратиграфию и космогенный метод.

Ученые изучали кварцевые частицы песка, собранные в пещере. Благодаря концентрацию изотопов в этих частицах удалось узнать, сколько времени прошло с того момента, как они попали в пещеру.

Исследователи смогли успешно установить время перехода от олдувайских орудий к ранним ручным топорам возраста более одного миллиона лет, а также выяснить, что предки человека преднамеренно разводили в этой пещере огонь около миллиона лет назад.

Кроме следов огня, в пещерных отложениях с датировкой миллион лет обнаружили сгоревшие кости и инструменты. Ученые полагают, что установление этих датировок – важный шаг на пути к понимаю темпов эволюции человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученый рассказал, как прямая ходьба повлияла на эволюцию человека.