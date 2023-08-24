100 млн грн от COSMOLOT для разработчиков БПЛА с платформы Brave Inventors

Украинская компания COSMOLOT стала мощным партнером разработчиков ударного БПЛА Punisher и задонатила из собственной прибыли 100 млн грн на производство 50 дронов нового поколения. COSMOLOT начал заниматься Punisher в рамках Brave Inventors с начала основания платформы. И сейчас это приобрело мощные масштабы благотворительной помощи, поддержку украинского изобретательства и существенное усиление фронта.

Комплекс модернизации PUNISHER GEN III B COSMO позволяет выполнять задачи в сложных условиях активного подавления сигналов GPS и телеметрии, планировать использование ударных дронов с эффективным применением тактики роя – групповой атаки цели. Важнейшим компонентом мощности новых БПЛА является устойчивость к влиянию всех существующих вражеских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и новым элементам связи, созданным украинскими инженерами специально для модернизации COSMO, что позволяет увеличить количество задач одного дрона.

COSMOLOT стал первым коммерческим брендом, поддержавшим украинских изобретателей в долгосрочной перспективе помощи фронту. Кейс компании демонстрирует эффективность сотрудничества с военным изобретательством в приближении победы. Также побуждает украинские компании присоединяться к платформе Brave Inventors, брать под патронат конкретное изобретение, системно финансово помогать и развивать украинское изобретательство.

Платформа Brave Inventors стала единственной централизованной платформой, где военные разработки привлекают финансирование и объединяются все заинтересованные в существенной помощи фронту стороны. Большинство изобретений тестируются непосредственно ВСУ и развиваются вместе с экспертами военного дела.

Более 50 изобретателей платформы Brave Inventors – это усиление ВСУ на поле боя и развитие оборонной отрасли страны. Каждый из них имеет высокий потенциал и каждый из них нуждается в финансовой поддержке.

Помочь изобретателям донатом можно на сайте BRAVE INVENTORS

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