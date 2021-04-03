Российский военный спутник разрушился над Тихим океаном

Военный спутник Российской Федерации "Космос-2525" сошел с орбиты, на которой находился с 2018 года, после чего сгорел в атмосфере Земли над Тихим океаном.

Это произошло 1 апреля, свидетельствуют данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

Спутник был запущен 29 марта 2018 года с помощью ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк (Архангельская область РФ). По данным СМИ, аппарат предназначался для дистанционного зондирования Земли.

Напомним, это не первый подобный случай с российскими спутниками. Так, в прошлом году шпионский аппарат "Космос-2491" распался в космосе. Доказательства этого обнаружили ВВС США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России считают, что идеи терраформирования (преобразования атмосферы другой планеты для создания условий, как на Земле) Марса, которые озвучивали в США, является прикрытием для выведения ядерного оружия в космос.