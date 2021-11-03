Проблемы онлайн мошенничества в сфере рекламы: Programmatic IAB Украина провел вебинар

2 ноября 2021 года комитет Programmatic IAB Украина провел вебинар, посвященный проблемам и классификации онлайн мошенничества (Ad Fraud) в сфере рекламы в Украине и мире.

Спикеры Александра Булыгина, директор Amnet Ukraine, и Юрий Горохов, СТО Adtelligent Inc., рассказали о ключевых терминах и ad fraud, систематизировали, по каким схемам действуют преступники, и поделились инструментами борьбы с мошенничеством в сфере онлайн-маркетинга в автоматизированных закупках и продажах рекламы .

Доклады спикеров продолжила панельная дискуссия с участием Сергея Сальникова (Media Audit Institute), Дмитрия Мирошниченко (AdPartner), Станислава Тельписа (Admixer), Михаила Кривды (OBOZREVATEL), Светланы Калининой (KWENDI MEDIA AUDIT). Модератор Анастасия Байдаченко (IAB Украина).

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На панельной дискуссии обсудили ряд следующих вопросов: актуальность ad fraud для украинских и глобальных рекламодателей, как мир борется с подобным мошенничеством, какие инструменты доступны для Украины, является ли программатик дополнительным риском мошеннических схем или наоборот, что мы можем сделать, как индустриальная организация для улучшение ситуации. Также обсуждался вопрос о целесообразности применения для уменьшения рисков мошенничеств с трафиком списка верифицированных сайтов (сайтов, соответствующих ряду стандартов), являющихся европейской практикой IAB.

Запись вебинара доступна на Youtube канале IAB Украина по ссылке.