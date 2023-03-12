Пользователи iPhone неожиданно осознали, что Apple годами обманывала их: в чем дело

Пользователи iPhone неожиданно обнаружили, что годами ошибались по поводу своего любимого смартфона, в то время как Apple фактически обманывала их, умалчивая правду. Как выяснили удивленные пользователи, решетка в нижней части смартфона, которая выглядит как динамик – сделана просто для обеспечения симметрии.

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Своим открытием пользователи стали делиться в соцсетях, а также, в частности, на Reddit. При этом некоторые пользователи считали, что у них проблемы с гаджетом, или Apple по определенным причинам блокирует полноценную работу смартфона.

"Я столкнулся с тем, что левый нижний динамик не работает", – посетовал один из пользователей форума Apple, которого цитирует The Sun.

Пользователь предположил, что динамик его iPhone X сломался, или блокируется компанией Apple.

Другой пользователь раскрыл ему тайну о том, что внизу смартфона есть только один динамик.

"В нижней части каждого iPhone, когда-либо выпускавшегося, есть только один динамик" – объяснил технический эксперт Майкл Блэк.

Если ваш телефон лежит экраном вверх, то динамик, который находится слева от порта зарядки – на самом деле только визуальная имитация, чтобы нижняя часть гаджета выглядела привлекательно и симметрично.

"Решетка же слева прикрывает телефонный микрофон", – объяснил эксперт.

Он также объяснил, что такое нововведение появилось еще после выпуска iPhone 7 и почти никто не обратил на это внимание, несмотря на то, что обозреватели, изучавшие новые iPhone в момент выхода, иногда упоминали об этом. Аналогичный "динамик" есть и у самого дорогого iPhone 14 Pro Max.

Стереофоническое звучание смартфона, как оказалось, обеспечивается благодаря настоящему нижнему динамику, а также еще одному динамику, находящемуся вверху экрана.

Фейковый левый динамик, как добавили другие пользователи, также выполняет функцию охлаждения для iPhone и оснащен высотомером.

Аналогичное открытие совершили и пользователи форума Reddit. Когда один из пользователей спросил, является ли неисправность одного динамика аппаратной ошибкой, ему объяснили, что "это не динамик, а просто микрофон, направленный вниз".

"Не беспокойтесь, это не дефект", – успокоили пользователя в сети.

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