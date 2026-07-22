'Поколение МилТех': Федерация технологического спорта Украины запустила подкаст о людях, создающих новые технологии

Федерация технологического спорта Украины (ФТСУ) представила новый видеоподкаст "Поколение MilTech" — проект об инженерах, конструкторах, операторах, пилотах, предпринимателях и военных, которые сегодня определяют облик украинской MilTech-индустрии. Эпизоды будут выходить при поддержке BTN Foundation.

В центре каждого выпуска — разработчики и специалисты-практики, которые проектируют, испытывают и применяют современные технологии на поле боя и полигонах. Гости подкаста будут делиться собственным опытом, уникальными инженерными решениями, историями сотрудничества с военными, видением развития технологического спорта и вызовами, стоящими перед отраслью.

Гостем первого выпуска стал Алексей Руднев, директор Overland Defense и разработчик известного наземного роботизированного комплекса "Танчик". Вместе с ведущим Юрием Громовым они обсудили эволюцию украинских наземных платформ, реальные потребности фронта, автономность систем, роль искусственного интеллекта и попытались заглянуть в будущее: какими будут роботы через десять лет и возможен ли полноценный "триатлон для роботов".

Отдельное внимание в выпуске уделили технологическому спорту как среде, где в режиме реального времени тестируются инженерные решения, совершенствуются технологии, оттачиваются навыки операторов и формируется новый высокотехнологичный кадровый резерв страны.

"Технологический спорт для нас — это живая экосистема, в которой разработчики, операторы, военные и спортсмены обмениваются опытом, проверяют свои решения в экстремальных условиях и постоянно совершенствуют технологии. Именно поэтому мы создали подкаст "Поколение МилТех". Мы хотим показать стране создателей её оборонного щита и развития. За каждым роботом или дроном стоят конкретные люди — инженеры, которые собирают оборудование, и предприниматели, которые масштабируют производство под обстрелами", — отметил президент Федерации технологического спорта Украины Артур Булыгин.

Проект реализуется при поддержке BTN Foundation, который системно поддерживает инициативы на стыке спорта, инклюзии, инноваций и общественной пользы.

"BTN Foundation создавался, чтобы быть рядом с теми, кто строит спорт на основе ценностей, честности, равных возможностей и открытости. Культура технологического спорта еще только формируется, и именно в такой момент поддержка действительно важна. Подкаст "Поколение МилТех" дает голос людям, стоящим за украинскими технологиями, — отмечают в BTN Foundation.

Посмотреть первый выпуск подкаста "Поколение МилТех" можно на официальном YouTube-канале Федерации технологического спорта Украины здесь

Справочно:

Федерация технологического спорта Украины (ФТСУ) — всеукраинская спортивная организация, развивающая технологический спорт — официально признанный в Украине неолимпийский вид спорта, который объединяет соревнования по использованию беспилотных систем, роботизированных комплексов и технологий кибербезопасности.

Главная особенность таких соревнований заключается в воссоздании реальных сценариев выполнения технологических задач в четырёх средах: в воздухе, на земле, на воде и в киберпространстве для формирования кадрового резерва высокотехнологичных отраслей.

Организация была основана в 2023 году, а в 2025 году приказом Министерства молодежи и спорта Украины № 1105 технологический спорт получил официальное государственное признание. По состоянию на июнь 2026 года ФТСУ представлена 22 региональными отделениями по всей стране и объединяет 7 официальных дисциплин (в частности, дрон-рейсинг, гонки FPV-дронов с грузом, авиадроп, миссии НРК и киберсоревнования в дисциплине CTF (кибербезопасность)). За время своей деятельности Федерация уже провела 9 всеукраинских и специализированных соревнований, а последний Кубок Украины собрал более 300 участников.