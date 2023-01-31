Почему Telegram забивает память смартфона и как это исправить

В последний год приложение Telegram стало едва ли не самым популярным мессенджером украинцев. Через это приложение можно не только обмениваться сообщениями, но и оперативно получать важную информацию по новостным каналам.

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Однако Telegram занимает слишком много памяти в телефоне. Иногда мы не задумываемся о том, что причиной медленной работы смартфона может быть переполненная память из-за мессенджеров. OBOZREVATEL разбирался, почему Telegram так сильно заполняет память телефона и как это исправить.

Почему Telegram забивает память смартфона

Telegram при автоматических настройках заполняет память смартфона всеми просмотренными в приложении файлами. То есть все фото, видео, аудио, файлы и даже стикеры и эмодзи не только из личных чатов, но и из новостных каналов автоматически сохраняются на ваш телефон. Это необходимо во избежание повторной загрузки, чтобы каждый раз не тратить мобильный трафик для доступа к файлам.

Однако согласитесь, вряд ли нам нужны все новостные фото и видео. Важные файлы лучше сохранять самостоятельно.

Как очистить кэш Telegram

Очистив кэш Telegram, можно получить несколько гигабайт свободного места. Откройте Telegram и нажмите на верхний левый угол приложения. Выберите "Параметры", найдите раздел "Дата и память". Затем нажмите на функцию "Использование памяти".

Вы увидите график-диаграмму, на котором будет видно, сколько памяти занимают данные приложения. Для удаления данных выберите функцию "Очистить кэш".

Как удалять файлы автоматически

Telegram имеет функцию автоматического удаления файлов. Это означает, что если вы не будете открывать файлы для просмотра в течение определенного времени, они будут автоматически исчезать.

В меню "Использование памяти" найдите "Автоудаление медиа из памяти устройства". Выберите, какие файлы приложения автоматически удалять – из личных чатов, групп или новостных каналов. Срок следует также выбрать вручную.

Как не хранить файлы из Telegram

Идеальный лайфхак, чтобы сэкономить место в памяти – отключить функцию автозагрузки просмотренных файлов.

Выбрав раздел "Данные и память", найдите подраздел "Автозагрузка медиа" и отключите ее. Можно также отдельно запретить загрузку больших по размеру видео, но разрешить сохранять фото.

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