Почему смартфон на Android или iPhone не подключается к Wi-Fi

Наверное, нет ничего хуже, чем обнаружить, что ваш смартфон без всяких на то причин отказывается подключаться к Wi-Fi. Такие проблемы могут возникнуть как у владельцев Android-гаджетов, так и у владельцев iPhone.

Видео дня

Причины могут быть как в вашем гаджете, так и в роутере, к которому вы пытаетесь подключиться. Но не исключено также, что вы просто что-то делаете не так.

OBOZREVATEL рассказывает о самых распространенных причинах, почему смартфон или планшет не ловят Wi-Fi, а также публикует советы по устранению проблемы.

Почему Android или iPhone не подключается к Wi-Fi

Wi-Fi может не подключаться по очень многим причинам. Это может быть неправильная настройка гаджетов, возможно вы просто вводите неверный пароль или у вас закончился интернет, а вы об этом забыли.

Прежде всего сделайте банальные действия и проверьте, подключаетесь ли вы к правильной сети и действительно ли у вас включен Wi-Fi на смартфоне. Также проверьте логин и пароль, если вам нужно вводить их для подключения. Возможно вы вводите правильный пароль, но забыли переключить язык, или же набираете маленькую букву вместо прописной. Не следует исключать обычный человеческий фактор.

Вот наиболее распространенные причины, по которым нет соединения с Wi-Fi.

Роутер находится очень далеко

Сигнал Wi-Fi может теряться из-за препятствий между роутером и вашим смартфоном. Это могут быть толстые бетонные или металлические стены, большие аквариумы и другие препятствия. Мешать могут и соседские роутеры, блокирующие волну вашего Wi-Fi. Попытайтесь просто подойти поближе.

Изменение настроек роутера

Если вы недавно ремонтировали или меняли роутер, вероятно, были изменены и его настройки. Узнайте новый пароль или логин.

Проблемы с кабелем Ethernet

Иногда кабели, через которые интернет поступает в роутер, изнашиваются или портится штекер, который вставляется в прибор. Проверьте его контакты, а также проверьте доступен ли Wi-Fi на других гаджетах.

Включен родительский контроль

Если на устройстве была включена настройка родительского контроля, возможно, владелец намеренно ограничил доступ к сети. Если вы являетесь владельцем, найдите настройки родительского контроля и отключите их, возможно, раньше вы включили их случайно.

У вас отсутствует интернет

Возможно, вы забыли заплатить за интернет, или у вашего провайдера есть проблемы с сетью. Также существует вероятность, что вы использовали весь объем данных, если ваш пакет имеет ограничение трафика в месяц.

Роутер не работает

Попытайтесь полностью отключить роутер на 10-30 секунд, а затем включите его снова. Возможно, случился какой-то сбой, который не давал вам подключаться. Перезагрузка роутера в этом случае должна помочь.

Слишком много устройств в сети

Очень часто в настройках роутеров по умолчанию установлены ограничения на одновременное подключение пяти приборов. Если гаджетов многовато, то роутер либо не будет разрешать новых подключений, либо будет выключать одно из действующих.

Сигнал Wi-Fi блокируется чехлом смартфона

Слишком громоздкие защитные чехлы могут быть полезны в случае, если смартфон случайно упадет, но они также могут блокировать прохождение сигнала. Если вы замечали, что гаджет в чехле часто перегревается – это может быть признаком слишком толстого чехла. Извлеките смартфон из него и попробуйте еще раз подключиться к сети.

Вы подхватили вирус

Ваш смартфон может быть заражен злоумышленниками, чья программа не дает ему подключаться к интернету. Для проверки вам потребуется антивирус.

Проблема с телефоном

Как и в случае с роутером, вам следует перезагрузить смартфон. Это может исправить ошибку и вернуть сеть.

Перед перезагрузкой можно полностью забыть сеть к которой вы подключаетесь и добавить ее снова после. Для этого в Android войдите в Настройки, откройте Подключение и Wi-Fi. Выберите сеть, к которой вы не можете подключиться и нажмите Забыть. Теперь можно перезагрузиться.

На iPhone откройте Настройки, перейдите к Wi-Fi, откройте сеть, к которой не можете подключиться и нажмите Забыть эту сеть.

Также следует проверить, не включен ли у вас Режим полета и стоит ли в настройках смартфона Автоматическое повторное подключение к сети.

Ваш смартфон не обновлен

Своевременное обновление программного обеспечения смартфона очень важно как относительно безопасности так и надежности его работы. Отказ от обновления программного обеспечения может привести к тому, что вы не сможете подключиться к Wi-Fi.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, как собственноручно усилить сигнал Wi-Fi.