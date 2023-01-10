Почему не стоит сидеть на стиралке, когда она прыгает, и как избавиться от вибраций

Многие люди, когда дело доходит до незначительных проблем с бытовой техникой, стремятся решить дело по простому. Когда стиральная машинка прыгает во время стирки, ее просто пытаются удержать на месте любой ценой, вместо того, чтобы найти первопричину того, почему стиральная машинка прыгает.

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OBOZREVATEL рассказывает, в чем могут быть причины разбалансированности стиралки, как их решить, и почему – садиться на стиральную машинку, когда она прыгает – не самая лучшая идея.

Почему не стоит садиться на стиралку, когда она прыгает

Прежде всего потому, что верхняя часть стиральной машины не рассчитана на то, чтобы на ней сидели и может проломиться или деформироваться, повредив устройство.

К тому же это может привести к травме, если вы упадете со стиральной машинки во время особо мощных вибраций. Да и даже если не упадете, слишком сильные вибрации не будут иметь позитивного влияния на состояние вашего позвоночника.

В конце концов сиденье на стиралке никоим образом не поможет избавиться от проблемы с вибрацией и она все так же будет "страдать" из-за перегрузки или других технических проблем.

Почему стиральная машина прыгает

Причин такого "поведения" может быть сразу несколько и все их решить достаточно просто. В крайнем случае можно приобрести антивибрационные резиновые подставки, которые стоят около 300 грн и гасят вибрации во время стирки.

Стиралка стоит криво

Это самая распространенная причина прыгающей стиральной машинки. Попытайтесь раскачать ее с той или иной стороны и вы почувствуете, какая из ее ног "хромает". В зависимости от производителя отрегулировать ножку можно будет рукой или гаечным ключом. В идеале вам потребуется также строительный уровень, который точно покажет, какую сторону нужно отрегулировать, однако это можно сделать и на глаз.

Неправильная загрузка

Иногда вы можете просто поставить стираться слишком большое количество одежды, перегрузив стиральную машинку. В таком случае она станет вибрировать именно по этой причине. Просто остановите стирку и достаньте часть одежды, отложив ее на следующий раз.

Также обратите внимание, равномерно ли во время стирки одежда размещена в барабане. Если нет, это тоже может привести к появлению вибраций, поскольку нагрузка в одной части барабана всегда будет больше, чем в другой.

Забытые детали упаковки

Если речь идет о новых стиральных машинах, которые очевидно работают не так, как должны и вибрируют слишком сильно, вероятно вы просто забыли снять какие-то упаковочные материалы или устанавливаемые производителем транспортировочные болты. Такие болты обычно расположены на задней стенке стиралки и должны быть сняты при установке.

Если у вас нет болтов, вероятно, производитель использует для фиксации барабана специальные ремни. Проверьте их наличие и снимите их до начала использования.

Проблемы с амортизаторами или противовесом

Однако не все причины вибрации так просты. Если у вас достаточно старая стиральная машина и в последнее время она начала вибрировать хуже, чем раньше, не исключено, что вышли из строя амортизаторы, которые обеспечивали ее тихую работу.

Также могут быть проблемы с противовесом, используемым для сбалансирования стиралки. Если со временем ослабеют его крепления, противовес может создавать дополнительные вибрации и расшатывать стиралку.

Для того чтобы решить эти проблемы лучше обратиться к опытным мастерам.

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