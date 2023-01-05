Первый в мире агроориентированный спутник EOS SAT вышел на связь
4 января 2023 года EOS SAT-1, первый спутник EOS SAT, первой в мире ориентированной на сельское хозяйство группы спутников, был успешно доставлен на низкую околоземную орбиту ракетой Falcon 9 компании SpaceX из Базы Космических сил США на мысе Канаверал, во Флориде. Спутник вышел на связь и передал телеметрию.
EOS SAT будет насчитывать семь небольших оптических спутников EOS Data Analytics, глобального поставщика аналитики спутниковых изображений на основе искусственного интеллекта, для поддержки внедрения методов устойчивого сельского хозяйства и экологического мониторинга лесных угодий путем предоставления высококачественных данных для анализа.
Спутник EOS SAT-1 – собственная разработка компаний, входящих в Noosphere международного предпринимателя в области ИТ и космических технологий Макса Полякова. Операционный процесс полного цикла установлен из-за вертикальной интеграции компаний в экосистеме Noosphere – EOS Data Analytics, Dragonfly Aerospace, SETS, Flight Control Propulsion.
Аппарат был построен и оснащен двумя высокоточными камерами DragonEye украино-югоафриканской компании-производителя космической оптики Dragonfly Aerospace, двигатель спутника разработала украинская компания SETS (Space Electric Thruster Systems), а компания Flight Control Propulsion обеспечила 3-D печать деталей и изготовление элементов корпуса. EOSDA как глобальный провайдер спутниковой аналитики будет получать снимки со спутника для дальнейшей обработки и обеспечения своих клиентов качественными данными для принятия обоснованных решений в аграрном секторе.
После достижения полной функциональности к 2025 году EOS SAT будет охватывать до 100% стран с самой большой площадью сельскохозяйственных угодий и лесов, что составляет 98,5% таких земель на всей планете.
EOS SAT поможет агробизнесам контролировать рост культур и выявлять жару, холод, нехватку воды, распространение сорняков, приступы вредителей и другие проблемы, угрожающие посевам. Компании также смогут оптимизировать использование ресурсов на основе карт производительности и вегетации, предоставленных спутниковым группировкам, проверять эффективность новых средств защиты растений или удобрений, управлять орошением, оценивать урожайность, а также избавиться от лишних проверок полей, таким образом уменьшая использование топлива и многое другое.
Основные функции спутника EOS SAT-1 как части, ориентированной на сельское хозяйство спутниковой группировки EOS SAT на базе EOS Data Analytics. Изображение: EOS Data Analytics
EOS SAT-1 отслеживает до одного миллиона квадратных километров в день, используя 11 агроориентированных диапазонов. Имея только один такой спутник в небе, клиенты EOSDA открывают потенциал для внедрения методов точного земледелия и, соответственно, сокращения выбросов CO2, меньшего потребления энергии и воды.
"Этот запуск создает новые революционные возможности применения спутниковых технологий для сельскохозяйственной отрасли. EOSDA теперь будет работать с собственными наборами данных, чтобы предоставлять более глубокую и более точную аналитику для своих клиентов и партнеров", – добавил Артем Анисимов, CEO в EOS Data Analytics.
К 2025 году группировка будет ежедневно наблюдать за площадями до 12 миллионов квадратных километров. Его спутниковые камеры будут создавать панхроматические и многоспектральные изображения, используя 13 диапазонов, ориентированных на сельское хозяйство, чтобы предоставить конкретную информацию о важных характеристиках отслеживаемых земель.
"Мы рады быть технологическим партнером для EOS SAT, первой коммерческой группировки, созданной специально для нужд сельского хозяйства. Спрос на высокопроизводительные, компактные и легкие спутники продолжает расти с каждым годом, обеспечивая отличный рынок для наших продуктов обработки изображений. В то же время отлично иметь клиента с таким четким фокусом на решении проблем, которые являются ключевыми для обеспечения постоянства жизни на планете. Имея набор агроориентированных датчиков, EOS SAT будет собирать данные, которые действительно могут помочь управленцам заботиться о Земле и поддерживать ее биоразнообразие, одновременно обеспечивая продовольственную безопасность для многих людей", – комментирует Брайан Дин, CEO и соучредитель Dragonfly Aerospace.
Конструкция спутника EOS SAT-1 как части, ориентированной на сельское хозяйство спутниковой группировки EOS SAT на базе EOS Data Analytics. Изображение: EOS Data Analytics
Сегодня большинство компаний-конкурентов вынуждены работать с данными, предоставленными посторонними спутниками, что делает их зависимыми от качества спутниковых датчиков, частоты съемки и других параметров, которые они не контролируют. Благодаря ориентации на потребности сельскохозяйственной отрасли, EOS SAT будет предоставлять беспрецедентные объемы данных для EOSDA так часто и подробно, как это нужно клиентам компании.
Для решения проблем существующих спутников, таких как низкое разрешение датчика, ограниченная спектральная способность и низкая производительность в облачную погоду, спутниковые камеры EOS SAT будут снимать изображения, используя 13 связанных с сельским хозяйством диапазонов: RGB, 2 канала NIR, 3 канала RedEdge, WaterVapor, Aerosol, Pan и 2 канала SWIR. EOS SAT-1 будет иметь 11 спектральных диапазонов, за исключением SWIR диапазонов.
Ожидается, что EOS SAT-2 и последующие спутники выйдут на орбиту в течение 2023-2024 годов. Достижение полного оперативного потенциала группировки EOS SAT запланировано на 2025 год.