P2P-платежи на Qmall: как украинцам делать быстрые переводы в гривнах без лишних комиссий

В последнее время почти все криптопользователи заметили трудности в выводе фиатных средств из криптобирж. Эта проблема обострилась в начале 2023 года, когда выводы средств из криптобирж на банковские карты были ограничены.

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Ограничение выводов связано со вступлением в силу новых норм Национального Банка по противодействию отмыванию средств. Поэтому финансовые учреждения начали более жесткий мониторинг всех карточных операций. А все подозрительные предания, в том числе из сферы гемблинга и криптовалюта, в большинстве случаев начали блокироваться.

Именно поэтому украинские и международные криптоплатформы временно отключили вывод гривны на банковские карты.

Решение этой проблемы – это P2P (peer-to-peer) перевода средств на криптовалютных платформах.

P2P-торговля – это прямая покупка и продажа криптовалюты пользователями без участия третьей стороны (т.е. без привлечения самой биржи). Обмен происходит напрямую от физического лица к физическому лицу, без посредников и переплат, а также не нарушает требования НБУ.

Согласно открытым источникам, за последние полгода спрос на P2P-услуги среди пользователей из Украины вырос более чем на 120%.

Удовлетворяя спрос пользователей, украинская криптобиржа Qmall также запустила P2P-сервис. Теперь каждый пользователь может в считанные минуты обменять криптовалюту на гривну с выводом на банковскую карту.

Ключевые преимущества такого сервиса:

Простота интерфейса;

Скорость выполнения запросов;

Низкая комиссия по транзакции.

Как пользоваться сервисом P2P – видеоинструкция

Пользоваться сервисом можно только верифицированным пользователям, поэтому необходимо иметь аккаунт на бирже Qmall с пополненным счетом в USDT, ETH, BTC или QMALL.