P2P-платежи на Qmall: как украинцам делать быстрые переводы в гривнах без лишних комиссий
В последнее время почти все криптопользователи заметили трудности в выводе фиатных средств из криптобирж. Эта проблема обострилась в начале 2023 года, когда выводы средств из криптобирж на банковские карты были ограничены.
Ограничение выводов связано со вступлением в силу новых норм Национального Банка по противодействию отмыванию средств. Поэтому финансовые учреждения начали более жесткий мониторинг всех карточных операций. А все подозрительные предания, в том числе из сферы гемблинга и криптовалюта, в большинстве случаев начали блокироваться.
Именно поэтому украинские и международные криптоплатформы временно отключили вывод гривны на банковские карты.
Решение этой проблемы – это P2P (peer-to-peer) перевода средств на криптовалютных платформах.
P2P-торговля – это прямая покупка и продажа криптовалюты пользователями без участия третьей стороны (т.е. без привлечения самой биржи). Обмен происходит напрямую от физического лица к физическому лицу, без посредников и переплат, а также не нарушает требования НБУ.
Согласно открытым источникам, за последние полгода спрос на P2P-услуги среди пользователей из Украины вырос более чем на 120%.
Удовлетворяя спрос пользователей, украинская криптобиржа Qmall также запустила P2P-сервис. Теперь каждый пользователь может в считанные минуты обменять криптовалюту на гривну с выводом на банковскую карту.
Ключевые преимущества такого сервиса:
- Простота интерфейса;
- Скорость выполнения запросов;
- Низкая комиссия по транзакции.
Как пользоваться сервисом P2P – видеоинструкция
Пользоваться сервисом можно только верифицированным пользователям, поэтому необходимо иметь аккаунт на бирже Qmall с пополненным счетом в USDT, ETH, BTC или QMALL.