От туфель-пылесосов до робота, подающего туалетную бумагу: бессмысленные изобретения человечества за 25 лет

Как и некоторые экземпляры высокой моды, которые могут существовать только на подиуме и ярких фотосетах, некоторые изобретения человечества предназначены для показа исключительно на различных выставках. Одним из таких мероприятий является Consumer Electronics Show, которое ежегодно удивляет мир как изобретениями, которые пригодятся, так и тем, что будто и предназначены только для того, чтобы спросить "зачем?"

Видео дня

Издание CNET собрало галерею таких изобретений. Некоторые из них, несмотря на абсурдность, все же смогли найти своего покупателя.

Наушники для очистки воздуха Dyson Zone

Одно из последних удивительных изобретений – наушники с функцией этакого противогаза. Dyson Zone анонсировали на волне популярности масок от COVID-19, хотя от коронавируса он никак не защищает, а разработка была начата еще в 2016 году. Фактически это наушники с фильтром, который может защитить от загрязненного воздуха, но не микробов. Цена – 949 долларов.

Charmin Rollbot

В 2020 году бренд туалетной бумаги Charmin также приехал на CES, чтобы представить собственное изделие. Казалось бы, что может придумать компания, производящая туалетную бумагу? Оказалось, что это робот с одной единственной функцией: если в туалете вас постигла беда – RollBot с радостью принесет вам свеженький рулон бумаги. Удобно? Полезно? Кто знает …

В продажу робот так и не попал. К счастью.

Умная зубная щетка Kolibree Smart Toothbrush

В 2014 году компания Kolibree представила концепт умной зубной щетки, которая должна следить за тем, как вы чистите зубы. Для этого необходимо установить приложение на мобильный телефон и подключить щетку через Bluetooth. В процессе чистки щетка анализирует, как хорошо вы это делаете и насколько уделяете внимание каждому зубу, а затем передает эти данные в смартфон. Цена вопроса 100-200 долларов. К удивлению, идея прижилась. Теперь щетки с приложением Kolibree можно приобрести по цене от 50 до 70 долларов в зависимости от комплектации.

Чехол с функцией MP3-плеера для электрошокера

В 2000-х годах, когда iPod стал культурным феноменом, свой MP3-плеер стремилась создать каждая технологическая компания. Кульминацией стал MP3-плеер от Taser, представленный в 2008 году. В чем его абсурдность? Taser – это производитель электрошокеров, который не придумал ничего лучше, чем встроить MP3-плеер в чехол для шокера. Продавалось это чудо техники с 1 гигабайтом памяти за 80 долларов.

Сушилка для домашних животных Pepe

Если вы любите время от времени устроить переполох своему домашнему питомцу, вам на помощь придет сушилка для животных Pepe, которую представили в 2019 году. Если вам сложно высушить свое животное полотенцем, просто закройте его в ящике на 25 минут и смотрите, как оно безумствует. Чем думали разработчики, куда смотрели защитники животных – неизвестно. Возможно, вы будете удивлены, но прибор нашел своего покупателя, несмотря на стоимость – 660 долларов.

HapiFork

На протяжении истории было так много гаджетов, предназначенных для ограничения нормального человеческого поведения, но этот – превзошел ожидания. HapiFork, представленный в 2013 году, – это еще один гаджет с режимом вибро, цель которого – заставить вас потреблять пищу медленнее. По плану создателей – более 20 минут. Эта умная вилка анализирует скорость еды и вибрирует, если это делается слишком быстро. Удивительно, но так называемая смартвилка нашла своего покупателя, хотя стоит больше 60 долларов.

Belty

Этот умный пояс для штанов имел две ревизии: в первой версии он был оснащен двигателем и мог адаптироваться под ситуацию, ослабляясь, если вы переели или сидите. В теории звучит неплохо. Новая же модель, представленная в 2015 году, неожиданно избавилась от двигателя, но в пряжке появилось зарядное устройство, к которому можно подключить свой смартфон. Любопытно? Да! Опасно? О да!

Xybernaut Poma



Впервые показанный на выставке CES 1998 года переносной компьютер Hitachi Xybernaut был, мягко говоря, странной идеей. Xybernaut Poma на базе Windows CE предлагал 128-мегагерцовый RISC-процессор и 32 МБ оперативной памяти за цену в 1499 долларов. Носить его нужно было одновременно на руке, лице и поясе. Вряд ли мы себе так представляли человека будущего.

Denso Vacuum Shoes

Сложно изобрести что-нибудь новое с обувью. Да, к ним можно добавить ролики или систему автоматической завязки шнуровок. Но что еще? Над этим задумались и производители компании Denso, которые в 2017 году привезли на выставку туфли-пылесосы. Зачем? Да просто потому, что … а почему бы и нет… Даже намека на стоимость такого изобретения не было. Оно и хорошо.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 10 изобретениях человечества, которые смогли изменить мир.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.