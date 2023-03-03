Обманчивая близость: астрофотограф объяснил парадокс со сближением Венеры и Юпитера

Поразительное сближение Юпитера и Венеры, которое в последние дни наблюдали, в частности, и украинцы, на самом деле – яркий пример того, насколько велика наша Солнечная система. Ведь дело в том, что сближения как такового не было – это всего лишь парадокс, возникший благодаря местонахождению наблюдателей – землян.

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О том, как бы все выглядело на самом деле, если бы Юпитер и Венера сблизились на звездном небе, рассказал астрофотограф из США Эндрю Маккарти. Он также показал собственное фото астрономического события. Даже оно с очевидностью демонстрирует, каким далеким было это сближение (чтобы посмотреть фотографию, доскролльте новость до конца).

"Венера и Юпитер: иллюзия близости", – написал Маккарти, опубликовав снимок.

Он объяснил, что если бы Юпитер действительно сблизился с Венерой и вращался на том же расстоянии, что и вторая планета от Солнца, земляне могли бы видеть его спутники невооруженным глазом.

"А сама планета (на ночном небе. – Ред.) была бы близка к половине ширины полной Луны", – пояснил астрофотограф.

Следует отметить, что это, конечно, было бы то еще зрелище, учитывая гигантские размеры планеты (Юпитер в 11 раз больше Венеры) и 92 спутника, вращающихся вокруг нее. Но такое приближение Юпитера, вероятно, создало бы хаос на планете Земля, повлияв на приливы и изменив орбиту.

Солнечная система, по-видимому, также претерпела бы критические изменения, поскольку изменение позиции Юпитера привело бы к изменению орбит большинства планет.

Юпитер, как известно, – газовый гигант в 318 раз массивнее Земли, так что попадание в его гравитационные "объятия" стало бы лишь вопросом времени.

Кроме того, Юпитер как крупнейшая планета Солнечной системы является ее защитником, поскольку именно в его гравитационную ловушку попадают разнообразные астероиды и другие космические объекты, которые, если бы не было Юпитера, значительно чаще представляли бы угрозу для Земли и других планет.

Если же говорить о чистых цифрах, то расстояние от Юпитера до Земли составляет более 865 млн км. Венера же находится на расстоянии более 203 млн км. Так что, как говорится, do the math (с английского – проведите расчеты).

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал об "инопланетном" фото Земли, сделанном с МКС. Его опубликовал астронавт NASA.

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