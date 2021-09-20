Не простое развлечение. Как бренды и предприниматели используют ТикТок

Несмотря на успех ТикТока, вокруг него всегда был скепсис — ещё в прошлом году мало кто верил в коммерческий потенциал китайской соцсети. Слишком уж много было вопросов без ответа — как монетизировать свой блог, как продвигать свои продукты, как работать со столь специфической и малоинтересной с финансовой точки зрения аудиторией — школьниками и студентами.

Но за время пандемии пользователи и сама платформа доказали, что ТикТок умеет приносить деньги: блогеры начали зарабатывать впечатляющие деньги, превращая своё хобби в профессию, а бренды — тратить на ТикТок-рекламу серьёзные деньги. Как и почему — в нашей статье.

ТикТок и бренды

За последний год в ТикТок пришли все: крупные СМИ, бренды косметики и одежды, производители техники, некоммерческие и политические организации. Конечно, популярности среди местной публики добились не все, — успех ждал лишь тех, кто смог вписаться в принципы и философию площадки. Её основные положения можно обозначить так:

Видео дня

Меньше продакшена — больше креатива. Правила площадки диктует её аудитория, значительная часть которой — молодые люди, ценящие нестандартные идеи и яркую подачу. Слишком большое внимание к форме — качество съёмки, цветокоррекция и операторская работа — напротив, может быть воспринято как претенциозность и отвергнуто зрителями.

Лицо попроще. Поколения Z презирает снобизм — и не терпит тех, кто говорит с ними свысока. Бренды — какими бы легендарными и важными они ни были — должны переходить на искренний и простой тон, если хотят быть услышанными аудиторией ТикТока.

Ближе к делу. ТикТок — платформа для смартфонов — в гораздо большей степени, чем Youtube. Эта особенность отражает привычки пользователей — они смотрят тиктоки короткими сессиями на ходу — в метро, на школьных переменах, перед сном и во время занятий. Зрителям важно, чтобы контент "подключал" их внимание быстро, за считанные секунды. Поэтому длительные прелюдии — приветствия и вступления — не вписываются в формат ТикТока. Здесь нужно сразу переходить к сути и отсекать всё лишнее.

Чтобы добиться успеха на площадке, многие компании нанимают инфлюенсеров — блогеров (большинство из которых уже обладают собственной аудиторией), понимающих принципы соцсети и предпочтения зрителей. Но иногда достаточно просто адаптировать свою тематику и корпоративные ценности под площадку — снимать ролики в форматах и жанрах, хорошо работающих конкретно в ТикТоке.

Наглядным кейсом на украинском рынке может служить тикток-аккаунт компании Rozetka. Онлайн-гипермаркет смог здорово вписаться в требования аудитории, выпуская короткие туториалы, лайфхаки и короткие обзоры на продукцию. Такие простейшие в производстве ролики регулярно набирают сотни тысяч просмотров, — и это притом, что видео на Youtube-канале "Розетки" по этому показателю редко пересекают отметку в десять тысяч.

ТикТок и малый бизнес

Предпринимателей в ТикТоке можно разделить на две категории: на тех, кто использует площадку как источник заработка, и на тех, кто привлекает клиентов или в общем повышает свой профессиональный имидж.

Начиная с первой волны роста популярности ТикТока, у профессиональных блогеров были две основные проблемы: отсутствие рекламодателей (потому что те не очень верили в сервис) и специфический формат контента, в который непонятно как встраивать рекламу. Обе проблемы решились буквально за последний год: бренды с деньгами поверили в ТикТок и научились работать с блогерами. Самый популярный формат интеграций — платное участие в челленджах: компания запускает конкурс под своим хэштегом, и платит инфлюенсерам с аудиторией, чтобы те в нём участвовали, — продвигая и хэштег, и конкурс, и бренд.

Если же вы эксперт других сфер — политик, адвокат, куратор, психолог, врач — и хотите, чтобы ТикТок работал на ваш имидж — придерживайтесь тех же правил и той же философии, которым следуют успешные бренды: цените время зрителя, говорите просто, ищите свежие идеи. Если впишитесь в эти рекомендации, будьте уверены — вы найдёте своего зрителя, какой бы специфической и скучной (по меркам ТикТока) ни была ваша ниша.

И снова пример из Украины — аккаунт юриста Андрея Порайко, который в коротких роликах отвечает на вопросы пользователей и даёт юридическую оценку ситуаций, в которые с лёгкостью может попасть каждый зритель. Благодаря доступной подаче и простому формату, Андрей регулярно набирает сотни тысяч просмотров.

Больше о том, как зарабатывать и продвигать свой бизнес в ТикТоке — на масштабной конференции TIKTOKULTURA-2021. Андрей Порайко и ещё сотня блогеров и экспертов будут делиться своим опытом со сцены киевского Дворца Спорта. Выступления в стиле TEDx, кейсы от миллионников, воркшопы и полезные знакомства. Регистрация уже открыта — участие вживую или в онлайн-формате.