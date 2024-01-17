Названа окончательная дата релиза украинской игры STALKER 2: Сердце Чернобыля. Трейлер

Долгожданный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получил новую дату выхода. Анонс игры показали в небольшом тридцатисекундном трейлере.

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Ролик был опубликован украинскими разработчиками на официальном канале GSC Game World в YouTube. Дата выхода игры снова перенеслась на несколько месяцев.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, возможно, выйдет 5 сентября 2024 года. Ранее релиз был запланирован на первый квартал этого года, но причина его смещения не объявляется. Игра уже доступна для предварительных заказов. Также отмечается, что она станет доступна по подписке Game Pass с первого дня выхода.

Разработчики игры сообщили, что до релиза продолжат делиться подробностями. Отмечается, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится на ПК и Xbox Series X/S.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский геймдизайнер Владимир "Fresh" Ежов, работавший над S.T.A.L.K.E.R. "Чистое небо", погиб на войне против российских оккупантов. Его не стало в районе Бахмута еще в начале полномасштабного вторжения ВС РФ.

В марте 2023 года стало известно, что российские хакеры украли материалы игры S.T.A.L.K.E.R. 2 "Сердце Чернобыля", поставив украинской компании-создателю ультиматум : пересмотреть свое отношение к россиянам, белорусам, принести извинения и вернуть российскую локализацию. В GSC Game World отказались извиняться, заявив, что и дальше будут поддерживать родную страну и делать все, что в их силах, для Украины.

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