Рухнувшую часть космической ракеты, изготовленной в Украине, нашли на пляже Багам. Фото

На Багамах нашли большой железный шар с надписями на кириллице. Оказалось, что это часть космической ракеты производства украинского завода "Южмаш".

Находку в песке на одном из местных пляжей обнаружила туристка из Британии, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Надписями оказались технические характеристики (в частности, вес объекта – 41 килограмм), а сам шар – титановым баком с жидким кислородом, которые используют для запуска ракет. Это подтвердили британские специалисты.

Отмечается, что недавно в этом регионе запускали американскую ракету-носитель Antares, которая вывела на орбиту грузовой корабль.

Первая ступень для аппарата была произведена на "Южмаше". Украинские специалисты также считают, что находка – действительно отечественного происхождения.

Как уверяют эксперты, такая ситуация вполне нормальная. "После старта первая ступень была сброшена в район падения, как положено, и разрушилась. А шаробаллон из-за того, что он круглой формы и внутри пустой, остался на плаву и его просто прибило к берегу, к Багамам", – пояснил директор Национального центра аэрокосмического образования молодежи Алексей Кулик.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинско-американская ракета Antares вывела на орбиту корабль с грузом для Международной космической станции 20 февраля. Запуск состоялся в 19:36 по киевскому времени с острова Уоллопс в штате Вирджиния (США).