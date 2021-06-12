На Android обнаружили вирусы, замаскированные под игру Minecraft

В магазине приложений Google Play под видом модов для популярной игры Minecraft распространяются вредоносные программы. Это ПО по команде злоумышленника запускает полноэкранную рекламу.

Как сообщается на сайте "Лаборатории Касперского", оно может загружать специальный модуль, который умеет прятать иконку программы, запускать ролики на YouTube, открывать страницы приложений в Google Play.

Также обнаружены подделки под рекламную сеть и под клиент для размещения рекламы в TikTok. Они требуют ввести учетные данные Facebook, которые уходят злоумышленникам с целью воровства аккаунта.

В "Лаборатории Касперского" предупредили, что даже после удаления вредоносных приложений из Google Play их создатели могут продолжать загружать слегка модифицированные версии – с новых аккаунтов и под другими названиями.

Видео дня

Более того, такие фейковые приложения могут быть по-прежнему доступны в альтернативных магазинах.

Специалисты компании уведомили Google о найденных приложениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уже появлялись поддельные приложения для Android-смартфонов, которые могут содержать вирусы. Среди таких подделок уже известны: медиаплеер VLC, "Антивирус Касперского", а также клиентские программы FedEx и DHL.