Мобильный номер Марка Цукерберга слили в сеть из-за масштабной утечки из Facebook

В социальной сети Facebook произошел взлом из-за чего был доступен огромный массив личных данных более 500 млн пользователей, включая номер мобильного телефона Марка Цукерберга.

Как пишет New York Post, первоначально информация была украдена в январе после того, как хакеры воспользовались уязвимостью, связанной с номерами телефонов и учетными записями. В итоге злоумышленники получили огромную базу данных личных данных.

Сообщается, что база данных стала легко доступной после того, как ее разместили на хакерском форуме. Утечка включала в себя личную информацию о 533 миллионах пользователей соцсети, такую ​​как номера телефонов, идентификаторы Facebook, полные имена, места, даты рождения, биографии и в некоторых случаях адреса электронной почты.

"Это старые данные, о которых ранее сообщалось в 2019 году. Мы обнаружили и исправили эту проблему в августе 2019 года", – сообщили в Facebook.

Отмечается, что в компании устранили недостаток в своей технологии, из-за которой произошла утечка. Однако, как только такие данные утекают из Facebook, компания имеет ограниченные возможности, чтобы остановить их распространение в Интернете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети можно приобрести мобильные номера 533 миллионов пользователей социальной сети Facebook из более чем 100 стран.