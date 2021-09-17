Microsoft даст возможность пользователям отказаться от паролей: им нашли замену

Microsoft позволит пользователям Windows входить в систему без паролей. В ближайшие недели будет представлена опция "беспарольной учетной записи".

Об этом сообщает CNN. Новая функция будет доступна пользователям нескольких популярных сервисов, таких как Microsoft Outlook и Microsoft OneDrive.

Вместо паролей можно будет входить в эти службы либо с помощью приложения Authenticator компании, которое каждые несколько секунд создает уникальный пронумерованный код входа, либо с помощью Windows Hello по распознаванию лиц или отпечатков пальцев.

Пользователи Microsoft также могут купить внешний ключ безопасности, например, USB-накопитель с сохраненной на нем информацией для входа, или зарегистрировать номер телефона, на который Microsoft отправляет проверочный код.

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В марте Microsoft уже делала эту опцию доступной для корпоративных аккаунтов.

Нововведения связаны со всплеском кибератак за последний год. Пароли часто продаются в даркнете, где их покупают и используют для взлома еще большего числа сервисов.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая операционная система Windows 11 станет доступна с 5 октября 2021 года. Отдельные компьютеры с Windows 10 можно будет бесплатно обновить, а также в продаже появятся ПК с новейшей версией программной платформы.