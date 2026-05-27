Львовские инженеры везут из Азии в Украину технологии производства 10 тысяч батарей для боевых дронов в день

Только недавно командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") заявил, что украинские подразделения должны наносить врагу больше потерь, чем РФ успевает мобилизовать – то есть 30+ тысяч в месяц. В войне, где дроны уже обеспечивают около 80% поражений, львовская команда PAWELL Battery вернулась с крупнейшей дрон-выставки мира China Drone Exhibition с решениями для "сердца" таких систем – батарей.Инженеры привезли производственные подходы с заводов, которые выпускают 10 тысяч батарей в день, технологии для дронов, способных поднимать до 200 кг груза, и новые батарейные решения, которые могут увеличить дальность украинских дронов до 260 км – этого достаточно, чтобы доставать цели на расстоянии уровня Воронежской области.

Дроны, которые могут перевозить груз весом 200 кг

21–23 мая в Шэньчжэне состоялась China Drone Exhibition – крупнейшая дрон-выставка мира, которую называют "Оскаром" индустрии беспилотников. Именно сюда съезжаются компании, которые создают технологии для следующего поколения БПЛА: от батарей и двигателей до тяжелых беспилотников и автоматизированных заводов. Львовская команда PAWELL Battery была единственным представителем Украины в сегменте батарей для дронов.

Одним из главных результатов поездки стали технологии для нового класса тяжелых беспилотников, способных перевозить до 200 кг груза.

Для сравнения: большинство известных украинских дронов сегодня работают с нагрузкой до 15-25 кг.

Речь идет уже не о классических разведывательных БПЛА, а об отдельном классе беспилотников для логистики и транспортировки: доставки снаряжения, оборудования, боекомплекта или эвакуационных задач в тылу.

"Такие платформы могут изменить сам подход к логистике: быстрее доставлять грузы, меньше привлекать людей и работать там, где обычная логистика сложнее или вообще невозможна из-за непрерывных обстрелов", — объясняет соучредитель PAWELL Павел Есип.

Более легкие батареи, вдвое более дешевые решения для НРК и +30% к дальности: что еще украинские инженеры привезли из Азии

Еще одним результатом поездки стали новые аккумуляторные технологии для дронов.

На выставке были впервые публично представлены аккумуляторные элементы нового поколения с плотностью энергии более 500 Вт-ч/кг. По словам инженеров, такие решения позволяют уменьшить вес аккумулятора примерно на 10% без потери емкости.

Для дрона это критично: каждый сэкономленный грамм – это либо дополнительные минуты в воздухе, либо больше полезной нагрузки. Именно поэтому такие элементы могут увеличить дальность полета украинских дронов на 15–30%.

Для справки: предыдущий рекорд PAWELL – 197 км непрерывного полета БПЛА POSTMAN с боевой нагрузкой 15 кг. После поражения цели дрон вернулся с запасом энергии около 10%.

Фактически ценность разработок PAWELL в том, что батареи становятся не просто компонентом, а технологией, которая превращает относительно простые беспилотники стоимостью несколько сотен долларов в дальнобойные системы, способные работать на сотни километров.

Отдельным результатом стали договоренности по новым химическим составам аккумуляторов. PAWELL Battery станет одной из первых команд в мире, которая получит эти решения на тестирование после завершения сертификации.

Параллельно команда договорилась о тестировании более дешевых химических составов для наземных роботизированных комплексов. Их внедрение может снизить стоимость батарей на 20–40%.

"Фактически мы работаем в двух направлениях. Первый — легкие аккумуляторы для дронов, которые работают на большой дальности. Второй – доступные батареи для массовых задач, где важны скорость производства и объемы", — говорит Павел Есип.

Заводы, которые выпускают 10 тысяч батарей в день

Во время поездки команда PAWELL Battery посетила пять производств и увидела заводы, способные выпускать до 10 750 тысяч аккумуляторных батарей ежедневно.

Главный вывод команды – недостаточно создать хороший дрон. Нужно уметь быстро производить большие партии. Именно поэтому часть решений, перенятых у производств в Азии, команда уже начинает внедрять в Украине. Ожидаемый результат – ускорение производства примерно на 30% в ближайшие месяцы.

Параллельно за три дня выставки команда проработала девять огромных залов, посетила пять производств и провела переговоры с 11 производителями.

Результатом стали новые партнерства и прямые договоренности, которые открывают украинским разработчикам доступ к компонентам, которые ранее было сложно получить.

"Мы увидели, как работают производства, где человеческий фактор минимизирован, а скорость и точность выведены на совершенно другой уровень. Сегодня побеждает не только сильная инженерная идея — побеждает способность быстро масштабировать производство", – говорит Павел Есип.