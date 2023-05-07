"Мы переживаем самое фундаментальное изменение характера войны за всю историю, и главным образом это происходит благодаря технологиям", – глава объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли наговорил много интересного для Foreing Affairs ( "Как избежать войны великих государств" ).

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"Витягнув" для вас лише один фрагмент – про технології війни.

Фундаментальні зміни в здатності стріляти.

– Високоточні боєприпаси та всюдисущі датчики. Ми можемо вести дальній точний вогонь з більшою точністю, на більшій відстані, ніж будь-коли в історії людства. І це не тільки ми, але й росіяни, і китайці, й інші країни можуть зробити те саме.

– Окрім далекобійності та точності, зʼявляється гіперзвукова техніка, яка може рухатися зі швидкостями, проти яких наразі немає захисту.

Відбулися фундаментальні зміни в здатності бачити.

– Цифровий годинник, GPS датчик, iPhone, — це все трекери, які можна відстежувати ззовні. Ми — не тільки ми, — маємо здатність "бачити" й "відчувати" це середовище, як ніколи раніше.

– Ви можете зайти в Google Земля та отримати картографічні дані та переглянути супутникові зображення, які були доступні лише для найсучасніших військових у світі ще, наприклад, 5-10 років тому.

Здатність бачити + здатність стріляти з далекої дистанції й з точністю, якої ніколи раніше не було, — лише ці дві можливості самі по собі віщують зміну фундаментального характеру війни. Додайте до цього технологію робототехніки, що стрімко розвивається.

– Розробляємо безпілотні морські апарати, як надводні, так і підводні.

– Проводимо експерименти з сучасними винищувачами й бомбардувальниками, які будуть по суті безпілотними.

– У майбутньому ви побачите вантажівки, танки, великий відсоток яких буде безпілотним. Робототехніка набагато швидше входить у всі війська, ніж люди можуть думати.

Додайте здатність швидко ухвалювати рішення з великою точністю. Штучний інтелект і квантові обчислення в поєднанні з робототехнікою стали домінуючим фактором у веденні війни. Поєднайте це зі сферами кібернетики та космосу.

"Країна, яка оптимізує ці технології, — матиме вирішальну перевагу, принаймні на початку та в перших кадрах наступної війни. Я хочу, щоб цією країною були Сполучені Штати", – резюмував Міллі.

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