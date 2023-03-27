Ладыжин - город инноваций: в Винницкой области показали, как будет выглядеть безопасность будущего

В Ладыжине полицией Винницкой области открыто новейшее "smart" пространство, аналогов которого не найти в Украине. Он эффективно реализовал концепцию безопасной среды, используя современные технологии.

Видео дня

На презентацию пригласили руководство Винницкой области, народных депутатов, а также представителей местного бизнеса, принимавших активное участие в реализации проекта. Рассказывал о функциях системы заместитель начальника ГУНП в Винницкой области Игорь Волокитенко. Он общался с гостями, отвечал на вопросы и объяснял, почему эта система важна для Украины.

Презентационный зал, условно, разделили на две большие локации. В одной демонстрировали современные изобретения (смарт светофоры, камеры, датчики), которые уже сейчас облегчают и обеспечивают жизнь украинцев. В другой части, с помощью технологии 3D моделирования, рассказали об основных функциях системы Смарт Сити.

Как отмечают правоохранители Винницкой области, установленные камеры видеонаблюдения и датчики круглосуточно фиксируют разные события и в режиме реального времени передают данные во вновь ситуационный центр.

Кстати, выглядит "смарт центр" довольно футуристично: прозрачное стекло (концепция открытого пространства не только модна, но и практична), сверхсовременные мониторы и системы управления. Однако не в этом его изюминка. Аналитический (мозговой) сервер – вот сердце "умного города". В Винницкой полиции отмечают, что "смарт система" – это их ноу-хау. Все делалось на местном уровне – от концепции до написания программного обеспечения и настройки алгоритмов.

Именно благодаря программному обеспечению, которое обрабатывает большие массивы информации, система способна: сканировать лицо, определять пожары на расстоянии, искать потерянных людей (особое внимание уделили поиску пропавших ребятишек), предупреждать об опасных предметах, выявлять нестандартное поведение человека (если, вдруг, прохожему станет зле) и отслеживать потенциальных нарушителей, как автомобилистов, так и пешеходов.

Самое интересное, что даже смена одежды или закрытое лицо не позволит преступнику избежать ответственности. Круглосуточный видеомониторинг постигает улицы общины, больницы, колледж, школы и дошкольные учебные заведения.

Самое интересное, что камеры коммерческих структур тоже можно подключить к системе "Смарт Сити". Главное – это желание владельцев того или иного здания. Таким образом – сеть может расширяться.

Контроль состояния безопасности в городе осуществляется не только камерами и датчиками. Специальные дроны позволяют быстро получить изображение из той местности, куда трудно добраться по земле. Огромный плюс именно этих беспилотников: они оперативны – могут долететь быстро в любой уголок города, и автономные – выполнив задание самостоятельно возвращаются в специальную базу, где восстанавливают заряд батареи.

Отдельный интерес у гостей презентации вызвал автомобиль из "Wanted Detection System". Также эксклюзивная разработка полиции Винницкой области. Автомобиль позволяет сканировать номерные знаки и сразу выводить всю информацию на планшет полицейского. То есть, останавливая правонарушителя, правоохранитель будет владеть всеми данными, чтобы правильно строить диалог с гражданином.

Удивили гостей и системой VR – это так называемая, виртуальная реальность. У многих присутствующих возник вопрос – зачем VR полиции? Гостям объяснили, что с помощью такой технологии, к примеру, следственная группа может оказаться на месте происшествия за сотни километров и помочь в расследовании. Полицейский одевает шлем виртуальной реальности, а на месте работает камера, которая передает онлайн видео в формате 360 градусов.

Мобильные устройства – отдельная тема разговора. К примеру, теперь полицейский офицер общины (благодаря планшету, связанному со "смарт сити") сможет просматривать видео в режиме онлайн с камер наблюдения, статистику, архив записей, аналитику и выявлять проблемные вопросы в общине и оперативно их решать.

Во время презентации гостям представили инновации, которые смогут улучшить жизнь граждан. Это система дистанционного управления дорожным движением, которая помогает разгрузить улицы во время часов пик. Умные парковки – ускоряют процесс поиска свободного парковочного места с помощью специального приложения и сенсоров, отслеживающих наличие парковочных площадок в режиме онлайн. Анализаторы качества воздуха, уровня тишины, сканеры звука. Последние способны обнаруживать крики о помощи или выстрелах и сразу сигнализировать правоохранителям о происшествии.

Во время неформального общения с представителями правоохранительных органов гости презентации активно интересовались возможностью внедрения технологии Смарт-Сити в своих общинах. Начальник ГУНП в Винницкой области Иван Ищенко отметил, что по данной системе будущее и Смарт Сити будет внедряться на территории всей области, в частности, уже в скором времени система заработает в Могилеве-Подольском и Виннице. И добавил - уникальная архитектура, которая используется при построении системы "Smart City", позволит существенно снизить затраты общины на ее развитие и улучшить взаимодействие местных властей и правоохранительной системы.

Наконец, организаторы и гости мероприятия согласились с тем, что за такой системой будущее. Она способна уже завтра снизить количество преступлений и предупредить много чрезвычайных событий, чтобы украинцы проживали под безопасным и мирным небом.