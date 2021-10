Космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Атлантике: он доставил две тонны груза

Грузовой космический корабль многоразового использования Cargo Dragon от компании Илона Маска SpaceX совершил успешное приводнение у берегов штата Флорида, США.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба SpaceX. Cargo Dragon целый месяц был состыкован к Международной космической станции, и в четверг, 30 сентября, направился на Землю. На Землю космический корабль доставил более двух тонн груза, среди которого результаты научных экспериментов, проведенных на МКС.

"Подтверждено приводнение Cargo Dragon, завершивший 23-ю миссию SpaceX по доставке грузов на космическую станцию", – отметили в SpaceX.

В компании добавили, что после того, как команда SpaceX извлечет Cargo Dragon, научные данные на борту космического корабля будут доставлены на вертолете в центр NASA и предоставлены исследователям.

Cargo Dragon – это пока единственный космический корабль, который может после стыковки с МКС может возвращаться на Землю с грузами. На этой миссии был задействован улучшенный тип корабля – Cargo Dragon 2. Аппарат доставляет на станцию на 20% больше груза и может автономно стыковаться с МКС без помощи традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2. Новый грузовой корабль рассчитан на пять полетов к МКС и вместо трех.

