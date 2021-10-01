Космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Атлантике: он доставил две тонны груза

Грузовой космический корабль многоразового использования Cargo Dragon от компании Илона Маска SpaceX совершил успешное приводнение у берегов штата Флорида, США.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба SpaceX. Cargo Dragon целый месяц был состыкован к Международной космической станции, и в четверг, 30 сентября, направился на Землю. На Землю космический корабль доставил более двух тонн груза, среди которого результаты научных экспериментов, проведенных на МКС.

"Подтверждено приводнение Cargo Dragon, завершивший 23-ю миссию SpaceX по доставке грузов на космическую станцию", – отметили в SpaceX.

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В компании добавили, что после того, как команда SpaceX извлечет Cargo Dragon, научные данные на борту космического корабля будут доставлены на вертолете в центр NASA и предоставлены исследователям.

Cargo Dragon – это пока единственный космический корабль, который может после стыковки с МКС может возвращаться на Землю с грузами. На этой миссии был задействован улучшенный тип корабля – Cargo Dragon 2. Аппарат доставляет на станцию на 20% больше груза и может автономно стыковаться с МКС без помощи традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2. Новый грузовой корабль рассчитан на пять полетов к МКС и вместо трех.

🤣🤣🤣🤣 lol thought I caught a UFO… SpaceX gets me again pic.twitter.com/cU7Wm3ZSlZ — RaxHorkaati (@RaHorkaati) October 1, 2021

This is what I saw 10 til 11 pic.twitter.com/BbZSkvor8l — Sam Jubran (@samjubran) October 1, 2021

Kansas City tonight should be to far away but weird that it happened close to the same time pic.twitter.com/miWQjRYITu — Jed (@therealJedWest) October 1, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, космический грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Он доставит туда еду и оборудование.

Добавим, что американский миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск снова поднялся на первое место в рейтинге богатейших людей мира. Бизнесмен обогнал основателя интернет-компании Amazon, владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Кроме того, четверо непрофессиональных космонавтов, которым удалось побывать с туристической миссией Inspiration4 в космосе, показали невероятный вид на нашу планету. Они сняли его с окна корабля Crew Dragon, запущенного компанией SpaceX. В кадр попали не только красивые изображения Земли, но и искренние эмоции от увиденного участников команды.

Ранее SpaceX опубликовала фото экипажа Inspiration4. Пользователи сети нашли на снимке скрытое послание. На снимке были представлены члены экипажа Inspiration4 на фоне стены с узорами из черточек и точек. В соцсети расшифровали этот код, который оказался азбукой Морзе.