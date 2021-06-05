Корабль Cargo Dragon, нагруженный едой, успешно состыковался с МКС

Космический грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Он доставит туда еду и оборудование.

Пристыковка к модулю Harmony на американском сегменте МКС была осуществлена в 05:09 субботы, 5 июня. Об этом информируют в Twitter Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что Cargo Dragon в целом привез на станцию 3,3 тонны продовольствия, а также оборудование для проведения научных экспериментов.

"Грузовой Cargo Dragon автономно состыковался в 05:09 по европейскому времени, что сделало его пятым космическим кораблем, который сейчас припаркован на космической станции. Он несет принадлежности для экипажа и пару выдвижных солнечных батарей в своем багаже", – говорится в сообщении.

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Это уже 22-й полет грузового корабля SpaceX к МКС, передает kommersant. В частности, во второй раз миссию осуществляет модифицированная версия Cargo Dragon, способна доставить на 20% больше груза и автономно стыковаться со станцией.

Известно, что обновленный вариант рассчитан на пять полетов к МКС и обратно. А первый запуск такого корабля состоялся в декабре 2020 года, состыковка также прошла успешно.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания украинского бизнесмена Макса Полякова Firefly Aerospace подписала контракт со SpaceX на доставку посадочного модуля Blue Ghost к Луне в 2023 году. Он должен доставить 10 научных приборов NASA на поверхность Луны.