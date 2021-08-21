Космический аппарат впервые записал звуки ветра на Венере. Аудио

Космический аппарат BepiColombo, находящийся на орбите Меркурия, записал звуки солнечного ветра на Венере. Он пролетал всего в 550 км над поверхностью этой планеты.

Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA). Звук записан с помощью магнитометрического прибора (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

Предоставленная запись – это не реальный звук, который можно услышать в космосе, а так называемая сонификация данных магнитометра (перевод данных в звуки).

BepiColombo пролетел мимо Венеры 10 августа, всего через день после того, как космический аппарат для исследования Солнца Solar Orbiter совершил сближение с планетой. Это позволило исследователям впервые провести измерения окружающей Венеру среды с нескольких точек.

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Solar Orbiter имеет в своем наборе приборов магнитометр, аналогичный BepiColombo. Аппарат провел собственные измерения взаимодействия между солнечным ветром и планетой, пролетев 9 августа на расстоянии 8 тысяч км.

Как сообщал OBOZREVATEL, телескоп NASA TESS записал звук пульсации звезд на их поздней стадии эволюции. Ученым удалось зафиксировать определенные колебания поверхности красных гигантов благодаря постоянным конвекционным движениям.

Красные гиганты – это огромные холодные звезды на поздней стадии своей эволюции, диаметр которых в сотни раз больше диаметра Солнца.

Специалисты используют нейросеть, чтобы продолжать поиск небесных тел. После анализа 24 миллионов звезд, NASA обнаружила более 158 тысяч красных гигантов, которые постоянно пульсируют.