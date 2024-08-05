Компания Маска Neuralink вторично вживила имплант в мозг человека: что известно о состоянии пациента

Компания Neuralink вторично вживила имплант в мозг человека, разработанный для того, чтобы дать парализованным пациентам возможность использовать цифровые устройства с помощью одних мыслей. По словам владельца Илона Маска, "все работает очень хорошо".

Видео дня

Такое заявление он сделал подкасте Лекса Фридмана, сообщает информагентство Reuters. "Я не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Все работает очень хорошо", – сказал он.

Маск рассказал, что у пациента была травма спинного мозга, похожая на ту, которую имел первый человек, получивший имплантат Neuralink. Он также добавил, что в мозгу второго пациента работает 400 электродов. На сайте Neuralink указано, что в имплантате используются 1024 электрода.

Кроме того, Маск анонсировал, что в 2024 году Neuralink планирует предоставить свои имплантаты еще восьми пациентам в рамках клинических испытаний.

Стоит отметить, что компания американского миллиардера Илона Маска Neuralink продемонстрировала видео с первым пациентом, которому имплантировали мозговой чип. На нем человек, имеющий паралич, силой мыслей смог управлять курсором на экране компьютера, чтобы играть в шахматы.

Ранее основатель Neuralink Илон Маск рассказал, что первый пациент, которому имплантировали мозговой чип, полностью поправился и уже может управлять компьютерной мышкой с помощью мысли. По его словам, компания пытается получить от пациента как можно больше нажатий кнопок мыши.

Как сообщал OBOZ.UA, cтартап Neuralink призван помочь людям с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценными. Однако в последнее время проект сталкивается с жесткой критикой со стороны научного сообщества, которое указывает на потенциальные риски и рассказывает об нравственных проблемах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!