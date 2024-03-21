Передвигает фигуры на экране силой мысли: Neuralink показала, как первый пациент с мозговым чипом играет в шахматы. Видео

Компания американского миллиардера Илона Маска Neuralink продемонстрировала видео с первым пациентом, которому имплантировали мозговой чип. На нем мужчина, имеющий паралич, силой мыслей смог управлять курсором на экране компьютера, чтобы играть в шахматы.

Ролик 20-21 марта появился на официальных платформах стартапа, занимающегося разработкой мозговых имплантатов. Подробнее об эксперименте написало издание The Washington Post.

Пациент рассказал, что его зовут Ноланд Арбо и ему 29 лет. После несчастного случая около восьми лет назад во время дайвинга его парализовало ниже плеч. А на видео видно, как он передвигает курсор, чтобы играть в компьютерные шахматы.

"Это уже изменило мою жизнь. Операция была очень легкой", – сказал Нолан Арбо.

Устройство Neuralink предназначено для считывания активности мозга, чтобы расшифровать, какое движение намерен сделать человек, а затем запустить команду для выполнения этого действия.

Пациент отметил, что сначала он практиковал попытки двигать рукой, пока не стал интуитивно представлять движение курсора. Он добавил, что технологию нужно немного усовершенствовать.

"Еще нужно провести определенную работу", – отметил Нолан Арбо.

Ранее основатель Neuralink Илон Маск рассказал, что первый пациент, которому имплантировали мозговой чип, полностью поправился и уже может управлять компьютерной мышкой с помощью мысли. По его словам, компания пытается получить от пациента как можно больше нажатий кнопок мыши.

Как сообщал OBOZ.UA, cтартап Neuralink призван помочь людям с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценными. Однако в последнее время проект сталкивается с жесткой критикой со стороны научного сообщества, которое указывает на потенциальные риски и рассказывает об нравственных проблемах.

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