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Передвигает фигуры на экране силой мысли: Neuralink показала, как первый пациент с мозговым чипом играет в шахматы. Видео

Марина Лисничук
Технологии
2 минуты
711
Передвигает фигуры на экране силой мысли: Neuralink показала, как первый пациент с мозговым чипом играет в шахматы. Видео

Компания американского миллиардера Илона Маска Neuralink продемонстрировала видео с первым пациентом, которому имплантировали мозговой чип. На нем мужчина, имеющий паралич, силой мыслей смог управлять курсором на экране компьютера, чтобы играть в шахматы.

Ролик 20-21 марта появился на официальных платформах стартапа, занимающегося разработкой мозговых имплантатов. Подробнее об эксперименте написало издание The Washington Post.

Пациент рассказал, что его зовут Ноланд Арбо и ему 29 лет. После несчастного случая около восьми лет назад во время дайвинга его парализовало ниже плеч. А на видео видно, как он передвигает курсор, чтобы играть в компьютерные шахматы.

"Это уже изменило мою жизнь. Операция была очень легкой", – сказал Нолан Арбо.

Устройство Neuralink предназначено для считывания активности мозга, чтобы расшифровать, какое движение намерен сделать человек, а затем запустить команду для выполнения этого действия.

Передвигает фигуры на экране силой мысли: Neuralink показала, как первый пациент с мозговым чипом играет в шахматы. Видео

Пациент отметил, что сначала он практиковал попытки двигать рукой, пока не стал интуитивно представлять движение курсора. Он добавил, что технологию нужно немного усовершенствовать.

"Еще нужно провести определенную работу", – отметил Нолан Арбо.

Передвигает фигуры на экране силой мысли: Neuralink показала, как первый пациент с мозговым чипом играет в шахматы. Видео

Ранее основатель Neuralink Илон Маск рассказал, что первый пациент, которому имплантировали мозговой чип, полностью поправился и уже может управлять компьютерной мышкой с помощью мысли. По его словам, компания пытается получить от пациента как можно больше нажатий кнопок мыши.

Как сообщал OBOZ.UA, cтартап Neuralink призван помочь людям с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценными. Однако в последнее время проект сталкивается с жесткой критикой со стороны научного сообщества, которое указывает на потенциальные риски и рассказывает об нравственных проблемах.

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