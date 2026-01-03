Китай бросил вызов Трампу, запустив национальную сеть ИИ

В Китае объявили старт мощной системы искусственного интеллекта, которая напрямую подключена к национальной сети суперкомпьютеров и способна самостоятельно выполнять сложные научные исследования. Пекинская техническая программа опередила анонсированную Дональдом Трампом реализацию американского ИИ-проекта Genesis Mission.

Об этом сообщает научный журнал Interesting Engineering. Официальный запуск состоялся 23 декабря — через несколько недель после того, как США представили собственную инициативу.

Помощник для науки и образования

Новая платформа работает на общенациональном уровне и уже доступна для более тысячи китайских учреждений. В отличие от ИИ-ассистентов, система может сама планировать и выполнять научные задачи: от постановки задачи до отчета.

"Платформа принимает простые инструкции на обычном языке и почти без участия человека выполняет полный цикл исследования. Она разбивает задачи на этапы, распределяет вычислительные ресурсы, запускает симуляции, анализирует большие массивы данных и формирует итоговые научные отчеты", – говорится в материале.

Разработчики объяснили, что это не пассивный инструмент, а самостоятельный "ассистент" для научно-образовательных задач. По их словам, модель значительно экономит время.

"Работа, которая раньше занимала целый день, теперь может выполняться примерно за час", – говорят создатели.

Сейчас поддерживается около 100 научных сценариев, которые охватывают материаловедение, биотехнологии и промышленный ИИ. Цель заключается в автоматизации процессов, ускорении открытий, уменьшении нагрузки на людей из-за рутинных, но ресурсоемких рабочих процессов.

Что еще известно

За проект отвечает Национальная сеть суперкомпьютеров Китая SCNet, которая объединяет более 30 суперкомпьютерных центров и позволяет гибко распределять вычислительные мощности по потребности пользователя. Ее запустили в 2023 году как часть стратегии по объединению суперкомпьютерных и интеллектуальных вычислений, а презентацию провели в апреле 2024 года в технопарке "Биньхай" в Тяньцзине. Сеть уже активно обслуживает китайские госучреждения, бизнес, университеты и научные центры.

Предоставление ИИ прямого доступа к этой инфраструктуре означает переход от экспериментов к массовому использованию таких систем в науке.

Участники проекта говорят о более глубокой трансформации научной деятельности. Член Китайской академии наук и руководитель экспертной группы SCNet Цянь Депей заявил, что"наука переходит от простых вычислений к открытиям, управляемым ИИ".

Ученый также отметил, что новые ИИ-агенты соединяют инструменты, данные и вычислительные ресурсы, которые ранее были распылены, что помогает ученым быстрее внедрять инновации.

Другие специалисты подчеркивают: изменения касаются не только технологий. Как пояснил заместитель директора Центра исследований высокопроизводительных вычислений Цао Чженьнань, "ИИ для науки не только технический путь, но и трансформация организованных исследований".

Риски слишком велики

Китайский проект появился на фоне усиления конкуренции с США в сфере ИИ и компьютерных технологий. В ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп представил "ИИ-Манхэттенский проект" Genesis Mission под патронатом Министерства энергетики США.

Она предусматривает обучение мощных ИИ-агентов на федеральных суперкомпьютерах и больших массивах государственных научных данных. Трамп заявил, что миссия должна "инвестировать в науку с поддержкой ИИ, чтобы ускорить научный прогресс" и усилить "технологическое лидерство США". Несмотря на это, спецпроект ограничен жесткими сроками, в частности, требованием показать первые результаты в течение 270 дней.

Ранний запуск китайской системы также поднимает вопрос рисков, говорится в материале. Прямой доступ ИИ к национальным суперкомпьютерам может создавать угрозу для защиты чувствительных данных, повышать риск кибератак или открывать доступ к информации, связанной с военными системами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что искусственный интеллект и роботы кардинально изменят глобальное общество. Также он спрогнозировал будущее, в котором бедность будет ликвидирована, а работа станет необязательной.

