Как выглядел первый выход человека в открытый космос без страховки: историческое видео

Человечество с давних времен мечтало о космосе, созерцая звезды и далекие планеты. Когда же мечта о недостижимом космосе сбылась, каждый астронавт мечтал осуществить там что-то такое, чего не удавалось другим. А так ли много вариантов? Юрий Гагарин первым взлетел в космос, Нил Армстронг – ступил на Луну… но что еще?

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В 1984 году в NASA нашли ответ и впервые в истории отправили своего астронавта в свободную прогулку по космосу и какой-либо страховки. OBOZREVATEL рассказывает историю смелого поступка Брюса МакКэндлесс (чтобы посмотреть видео, сделайте новость до конца).

МакКэндлесс, родившийся 8 июня 1937 года, был наследным военным. Его отец был адмиралом, а дед – командором. Но юного Брюса манило небо и бескрайнее пространство космоса.

"Когда я рос, у нас не было астронавтов. Но у нас были комиксы – Флэш Гордон, Бак Роджерс, люди такого типа. Когда я говорил родителям, что хочу летать, как Бак Роджерс, они отвечали: "Ну, может быть, человек когда-нибудь и улетит в космос, но точно не раньше 2000 года. Так почему бы тебе не спуститься на Землю и не заняться чем-нибудь практичным, например, научиться управлять линкором или чем-то подобным", – вспоминал детство МакКэндлесс во время выступления в 2015 году.

Так что он спустился на Землю и пошел учиться в Военно-морскую академию США в Аннаполисе (штат Мэриленд) и уже в возрасте 23 лет был назначен морским летчиком. Далее он также был пилотом истребителя и в течение непродолжительного времени – инструктором по пилотированию в ВМС США.

Впоследствии он получил степень магистра электротехники в Стэнфордском университете (штат Калифорния) и в возрасте 50 лет еще одну степень магистра бизнес-администрирования в Хьюстонском университете.

Однако наибольшую славу он получил в NASA, куда в качестве кандидата в астронавты попал в 1966 году.

В 1971 году он был членом экипажа поддержки миссии "Аполлон-14", а два года спустя – запасным пилотом "Скайлаб-2".

МакКэндлесс также был одним из главных разработчиков пилотируемого маневренного модуля (MMU): ракетного рюкзака, который астронавт носил во время космических прогулок на шаттле. Именно это изобретение в 1984 году вписало его имя в космическую историю человечества.

До этого в NASA разрабатывали и другие концепты таких модулей, но все они работали неправильно: были либо слишком тяжелыми, либо слишком горячими.

Одна нога – здесь, другая – там

В феврале 1984 года МакКэндлесс совершил первый полет в качестве специалиста миссии STS-41-B на борту шаттла "Челленджер". Во время этого полета он испытал MMU во время выхода в открытый космос и стал первым человеком, совершившим полет в космос без страховочного троса, который соединял бы с космическим кораблем.

7 февраля 1984 года во время своего космического путешествия МакКэндлесс улетел от шаттла почти на 100 метров. Когда он связался с Центром управления полетами, чтобы отчитаться о работе MMU, то пошутил, намекая на высадку на Луну: "возможно, это был маленький шаг для Нила (Армстронга), но чертовски большой скачок для меня".

Впоследствии он признался, что заранее продумал эту фразу, поскольку в шутку обиделся на Армстронга, что тот не поделился с ним эмоциями о высадке на Луну, а также считал, что шутка задаст правильное настроение для волнующего момента.

А волноваться действительно было за что, ведь США и СССР находились в состоянии так называемой космической гонки и допустить ошибку было недопустимо. Тем более что за полетом следил весь мир.

"Сразу после моего (полета) с MMU я был удивлен, что французы назвали его "летающее кресло", ссылаясь на первый эксперимент человека с ракетным двигателем, который, как мне сказали, был проведен китайским императором в начале первого тысячелетия нашей эры", – рассказал впоследствии астронавт, имея в виду легенду о китайском ученом Ван Ху, жившем в XV-XVI веке.

По легенде, Ван Ху хотел совершить полет на Луну. Для этого он взял большое плетеное кресло, к которому прикрепили 47 крупных ракет. Когда помощники ученого одновременно подожгли все ракеты и убежали, раздался страшный грохот, вслед за которыми поднялись огромные клубы дыма. Когда дим развеялся, помощники Ван Ху увидели, что и кресло и ученый исчезли.

К счастью для МакКэндлесса, он жил в XX веке, который был значительно более развит, так что его полет не сопровождали ни клубы дыма, ни грохот. Тем не менее, его поступок был очень смелым.

Космический полет сфотографировал другой участник миссии – астронавт Роберт Гибсон, снявший МакКэндлесса на фоне Земли. Зрелищное фото стало одним из символов космической программы NASA.

"На самом деле я опустил солнцезащитный козырек без всякой конкретной причины, кроме того, чтобы солнце не попадало мне в глаза, так что это мог быть кто угодно. И я думаю, что это часть привлекательности. Думаю, справедливо будет сказать, что я был поражен количеством разных людей, которые подходили ко мне и говорили: "Эй, у меня в спальне висит твое фото." Оно действительно стало знаковым для космической программы, и в некотором смысле, кажется, оно представляет собой воплощение желания человечества освободиться от гравитации и иметь возможность летать в космосе", – заявил МакКэндлесс в интервью National Geographic.

Говоря об эмоциях от того полета, астронавт признался, что сильнее всего… замерз во время своей миссии, поскольку скафандры были рассчитаны таким образом, чтобы астронавтам не было жарко во время тяжелой физической работы, а управление MMU осуществлялось движением пальцев, поэтому организм не производил лишнего тепла. Тем не менее, МакКэндлесс признается, что было весело.

"Да, было весело. Но скажу вам, я думал, что там будет неземная тишина, и я ошибался. У меня была радиосвязь, и со мной разговаривали трое разных людей... Это было совсем не тихо и спокойно", – рассказывал он.

Кроме космической прогулки та миссия вывела на орбиту два спутника связи и успешно вернулась на Землю 11 февраля 1984 года.

Шесть лет спустя МакКэндлесс снова стал участником космической миссии, стартовавшей на шаттле "Дискавери". Тогда в космос был выведен телескоп "Габбл", чьими снимками впоследствии будет восхищаться все человечество.

После NASA МакКендлес работал в корпорации Martin Marietta и был старшим научным сотрудником Lockheed Martin Space Systems.

Он скончался в возрасте 80 лет 21 декабря 2017 года.

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