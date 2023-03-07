Как выглядел первый в истории сети вебсайт: да, он до сих пор работает

Хотя многим уже кажется, что Всемирная сеть была с человечеством, если не с начала времен, то последние 100 лет, по меньшей мере, на самом деле первый публичный веб-сайт появился только 32 года назад – 6 августа 1991 года. Это может быть странным, но его появление не обошлось без "помощи" СССР.

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По состоянию на 2023 год в мире насчитывается более 2 миллиардов веб-сайтов, где каждый житель планеты может найти то, что пожелает: научные данные, фотографии вселенной, тупые и даже непристойные шутки, порно ... Но Всемирная сеть не всегда была местом для развлечений.

OBOZREVATEL рассказывает о первом сайте в истории сети, а также о том, кто его создал.

Hypertext+TCP+DNS=WWW

Само появление прародителя сети было своеобразным ответом США на запуск первого в мире спутника, который СССР удалось отправить на орбиту Земли в 1957 году. В ответ на это в США решили создать Агентство передовых исследовательских проектов, впоследствии создавшее Управление технологий обработки информации. Именно в этом Управлении была разработана нормативная и техническая база, которая впоследствии привела к появлению компьютерной сети, которая должна была использоваться на случай войны.

Более десятилетия эта сеть существовала только в пределах пентагоновских программ и использовалась для оперативной связи между военными. Однако в 1980-х годах на "сцену" вышел Тим Бернерс-Ли, который, работая в CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям в Жиневе), разработал сеть для быстрой связи между учеными.

Впоследствии Бернерс-Ли сделает еще один шаг к тому, чтобы совершить революцию. В 1989 году он создал World Wide Web – Всемирную сеть, позволяющую объединить пользователей компьютеров во всем мире.

"Я просто должен был взять идею гипертекста и соединить ее с идеями TCP и DNS и – та-да! – Всемирная сеть", – рассказывал Бернерс-Ли.

Несмотря на то, что он считается создателем Всемирной сети, Бернерс-Ли имеет несколько иное мнение, утверждая, что его роль заключалась лишь в том, чтобы объединить существующие технологии в одну.

"Создание сети было актом отчаяния, потому что без него ситуация была очень сложной, когда я работал в CERN. Большинство технологий, связанных с сетью, таких как гипертекст, интернет, многошрифтовые текстовые объекты, уже были разработаны. Мне нужно было только собрать их вместе. Это был шаг обобщения, выход на высший уровень абстракции, размышление о всех существующих системах документации как о части большой воображаемой системы документации", – пояснил Бернерс-Ли.

К октябрю 1990 года он написал три технологии, которые остаются основой современной сети:

HTML : язык разметки гипертекста. Язык разметки (форматирования) для сети;

: язык разметки гипертекста. Язык разметки (форматирования) для сети; URI : унифицированный идентификатор ресурса. Своеобразный "адрес", который является уникальным и используется для идентификации каждого ресурса в сети. Также часто называют URL-адресом;

: унифицированный идентификатор ресурса. Своеобразный "адрес", который является уникальным и используется для идентификации каждого ресурса в сети. Также часто называют URL-адресом; HTTP: протокол передачи гипертекста, позволяющий получать связанные ресурсы из всей сети.

К Рождеству 1990 года ему удалось впервые в истории осуществить успешную коммуникацию между HTTP-клиентом и сервером. Далее он разработал и создал первый веб-браузер, а уже 6 августа 1991 запустил первую в истории сети веб-страницу.

Следует заметить, что хотя Бернерс-Ли изобрел Всемирную сеть, он не изобрел интернет. И вот почему:

Интернет – это сеть компьютерных сетей (звучит как тавтология, но это так и есть), которая охватывает весь мир. Это аппаратное и программное обеспечение, которое позволяет компьютерам сочетаться между собой.

Всемирная сеть – только сервис интернета. Это перечень связанных между собой документов и ресурсов и их конкретное местонахождение (с помощью гиперссылок и URL) в интернете.

Первый в истории веб-сайт

Первая веб-страница появилась 6 августа 1991 года. К ее созданию Бернерс-Ли подошел со всей ответственностью, там рассказывалось о том, как работает World Wide Web, как самостоятельно создавать веб-сайты, а также – что такое гипертекст. Сайт работал на компьютере NeXT, находившемся в CERN.

Несмотря на то, что прошло 32 года, адрес сайта все еще остается активным, поэтому вы можете открыть его и заглянуть в прошлое. Адрес первой в истории сети веб-страницы: http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html.

К сожалению, первоначальный вид сайта не был сохранен, но его несколько модифицированная в 1992 году страница выглядела (да и выглядит сейчас) вот так:

Назад в будущее

По состоянию на 2023 год, Всемирная сеть почти превратилась в место, где живет большая часть человечества. Мы не представляем свою жизнь без онлайн новостей, видео- и музыкальных хостингов, социальных сетей и не только.

Несмотря на то, что вопрос о том, сколько существует веб-сайтов, может казаться риторическим, на него можно дать относительно точный ответ. По данным webtribunal, существует около 2 миллиардов веб-сайтов, но большинство из них – просто мертвые страницы. Количество же активных составляет около 400 миллионов сайтов.

Каждые примерно 5 минут в сети также появляются новые 1500 сайтов.

Всемирной сетью пользуется 51% населения земли. Большинство из них – в Азии, на долю которой приходится половина мирового сетевого трафика.

Веб-сайты разрабатываются более чем на 200 языках, но лишь несколько из них доминируют в общей статистике – английский, китайский, русский, немецкий и японский.

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