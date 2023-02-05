Как VPN влияет на аккумулятор смартфона и что с этим можно сделать

Сервисы VPN (виртуальных частных сетей) могут быть отличным вариантом для того, чтобы обеспечить себе немного анонимности в сети. Но не стоит забывать, что у каждой медали есть две стороны. Так что пока VPN обеспечивает вашу анонимность, смартфон может тихонько "страдать".

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OBOZREVATEL рассказывает правду о том, как сервисы VPN влияют на автономность телефона и способны ли они истощать батарею.

Как VPN влияет на аккумулятор

Эксперты отмечают, что использование VPN действительно приводит к тому, что аккумулятор смартфона разряжается быстрее. В среднем этот показатель составляет около 15% дополнительного потребления емкости аккумулятора.

Наибольшее влияние на аккумулятор имеет:

Шифрование и дешифрование сигнала

Именно шифрование обеспечивает столь желаемую всеми анонимность в сети. Но шифрование означает увеличение пакетов данных, которые должен отправить и получить ваш смартфон. Поэтому не удивительно, что чем сильнее уровень шифрования вы используете, тем интенсивнее он разряжает батарею.

Кроме того, процессор вашего гаджета вынужден расшифровывать полученные данные, которые скрываются, чтобы помешать шпионить за вами. Этот фактор тоже оказывает влияние на заряд аккумулятора.

Обеспечение мощности сигнала

При использовании VPN ваш смартфон выходит в интернет через промежуточный сервер, для которого требуется качественная связь. А получение сигнала Wi-Fi или мобильной сети не происходит само по себе и требует значительных затрат энергии. Чем дальше вы от точки доступа в сеть, тем мощнее будет работать приемник вашего смартфона, чтобы обеспечить его соединение с сервером и избежать потери пакетов данных.

Обеспечение стабильного соединения

То, как VPN поддерживает соединение, также играет роль в расходе заряда аккумулятора. Некоторые сервисы работают постоянно в фоновом режиме, а другие подключаются при необходимости. Значит, если ваш VPN работает в фоновом режиме, он продолжает поддерживать связь даже тогда, когда вы его не используете и истощаете вашу батарею.

Конфигурация смартфона

Как ни странно, но сам смартфон также может приводить к тому, что VPN истощает батарею. Это может быть связано с тем, что ваш гаджет недостаточно мощен для того, чтобы обеспечивать качественную работу сервиса, а потому вынужден использовать свою "начинку" на полную.

Как уменьшить влияние работы VPN на аккумулятор смартфона

Хотя полностью избавиться от влияния вам не удастся, минимизировать его все же возможно.

Для этого следует включать VPN только тогда, когда вы планируете пользоваться интернетом, а не держать его всегда включенным. Можно также настроить сервис так, чтобы он включался исключительно с избранными приложениями.

Избегайте или уменьшите до минимума использование VPN через мобильную связь. Сам поиск мобильной сети уже истощает батарею, а если добавить к этому дополнительную активность VPN-сервиса, живучесть вашего аккумулятора точно вас не порадует.

Не ведитесь на бесплатный VPN, поскольку он ни в коем случае не работает так качественно, как вам бы хотелось. Если вам действительно нужен сервис для повседневного использования, подумайте о том, чтобы оформить подписку.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, как сервис VPN может влиять на скорость интернета на вашем смартфоне.