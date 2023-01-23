Как узнать, что камера вашего смартфона или ноутбука взломана хакерами

Несмотря на то, что большинство людей просто не верят в то, что их смартфон или ноутбук может быть интересен хакерам, такие атаки не столь редки, как может показаться. Особенно злоумышленники любят взламывать камеры на гаджетах, поскольку это позволяет им шпионить за жертвами, которые ни о чем не догадываются, пока не становится слишком поздно.

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Как пишет DailyMail, эксперт по кибербезопасности Тоув Маркс из VPNOverview рассказал о двух признаках, по которым можно узнать, что ваша веб-камера, камера смартфона или ноутбука была взломана.

Маркс объяснил, что хакеру достаточно встроить небольшой кусок вредоносного кода в программное обеспечение жертвы, чтобы получить доступ к камерам.

"Сегодня существует так много видов вредоносного ПО, что вы никогда не сможете выяснить, откуда появился вирус или шпионское программное обеспечение. Киберпреступность постоянно развивается, и вы должны быть в курсе всех последних событий, чтобы оставаться в безопасности", – заявил он, отметив важность регулярного обновления программного обеспечения устройств.

Как узнать, что камера устройства была взломана

Если говорить о веб-камерах, первый тревожный знак – если вы видите, что лампочка на камере мигает. Большинство веб-камер имеют небольшой индикатор слева или справа, который включается при использовании веб-камеры.

iPhone сигнализирует о том, что камера используется зеленой точкой на интерфейсе.

Маркс сказал, что если маленький индикатор на веб-камере мигает, знайте, что кто-то может за вами шпионить.

Пользователи смартфонов должны быть осторожными, если они часто видят иконку использования камеры, хотя она не используется.

"Конечно, это может быть совсем не хакер, а приложение, работающее в фоновом режиме. Если вы хотите быть уверенными, выключите все приложения", – говорит Маркс.

Если после этого индикатор будет продолжать сигнализировать о том, что камера используется, лучше всего будет провести проверку на наличие вредоносного программного обеспечения, чтобы убедиться, что вы не стали жертвой хакера.

Еще одна деталь, на которую следует обратить внимание – если батарея устройства разряжается быстрее обычного. Это связано с тем, что камера потребляет энергию из-за того, что она постоянно включена.

"Если вы используете ноутбук или смартфон, отключенный от зарядного устройства, и кто-то взломал вашу веб-камеру, вы можете заметить резкий скачок в использовании батареи", – предупреждает Маркс.

В таком случае он советует открыть диспетчер задач и найти данные по энергопотреблению программ.

Маркс также поделился советами, как остановить хакеров. Он рекомендует всегда использовать брандмауэр и антивирус, ни в коем случае не открывать вложения в электронных письмах от неизвестных лиц, а также установить сложный пароль для своей сети Wi-Fi.

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