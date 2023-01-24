Как ускорить работу смартфона на Android за несколько минут

Несмотря на то, пользуетесь ли вы дорогим смартфоном на базе ОС Android или бюджетной версией от одного из многих производителей, со временем ваш смартфон может начать притормаживать. Несмотря на то, что смартфон потеряет в быстродействии какие-то секунды, со временем даже такие хлопоты могут привести к желанию просто избавиться от "отупелого" гаджета.

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Однако не стоит принимать решение сгоряча. OBOZREVATEL рассказывает о достаточно простом методе, который позволит вернуть к жизни ваш любимый смартфон.

Несмотря на то, что это действие выглядит достаточно простым, оно гарантированно позволит работать вашему андроиду быстрее. Но для начала необходимо разблокировать опции для разработчиков на смартфоне Android, если вы этого еще не сделали.

Как включить опции для разработчиков

В зависимости от производителя вашего смартфона или версии Android шаги в меню могут несколько отличаться. На базовой версии Android это будет выглядеть так:

откройте Настройки ;

; перейдите к пункту О телефоне ;

; если у вас есть пункт Информация о программном обеспечении – откройте его, если нет, перейдите к следующему действию;

– откройте его, если нет, перейдите к следующему действию; найдите внизу номер сборки и семь раз нажмите на надпись, пока не появится сообщение Теперь вы разработчик;

если опции для разработчиков уже были включены ранее, вы можете увидеть сообщение о том, что вы уже являетесь разработчиком ;

; вернитесь в меню Настройки ;

; прокрутите вниз и нажмите Система.

Теперь у вас появились опции для разработчиков и вы можете перейти непосредственно к настройкам, которые помогут улучшить быстродействие смартфона. Для этого потребуется изменить скорость анимации смартфона.

Как сократить анимации на Android

Изменение настроек ускорит работу анимаций в операционной системе Android, что ускорит работу смартфона. Вы также можете полностью отключить анимацию. Вот что для этого нужно сделать:

откройте Настройки ;

; перейдите к разделу Система ;

; откройте Опции для разработчиков ;

; найдите категорию Экран ;

; установите значения параметров Масштаб анимации окон, Масштаб анимации переходов и Масштаб продолжительности анимации на 0,5 или 0 соответственно.

После этого вы должны увидеть, как ваш смартфон начал работать быстрее.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, как освободить память на смартфоне, чтобы улучшить его быстродействие.

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