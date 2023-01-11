Как правильно пользоваться iPhone на морозе и что делать, если телефон выключился

Владельцы iPhone часто жалуются на проблемы, возникающие при пользовании гаджетом на морозе. Речь идет о значительном понижении температуры, когда столбики термометров опускаются ниже -15...-25°C.

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Часто iPhone от воздействия низких температур просто отключается, и можно остаться без связи, когда необходимо совершить важный звонок или отправить сообщение. Как правильно пользоваться iPhone на морозе и что делать, если гаджет отключился, читайте в материале OBOZREVATEL.

При каких температурах iPhone может не работать

На официальном сайте Apple указано, что iPhone предназначен для эксплуатации при температуре от 0 до 35 °C и хранения при температуре от -20 до 45 °C.

То есть, если вы пользуетесь айфоном при температурных показателях, выходящих за пределы указанного диапазона, гаджет может иметь проблемы с функционалом. Приложения могут не загружаться и есть большая вероятность того, что iPhone просто выключится. Срок работы батареи при низких температурах также значительно сокращается.

Как пользоваться iPhone на морозе

При низких минусовых температурах iPhone лучше держать в более или менее теплом месте. Например, во внутреннем кармане куртки. Также эксперты советуют зимой класть айфон в карманы штанов – лучше экраном к ноге. Так переохлаждения гаджета можно избежать.

А вот в наружных карманах куртки, в сумках или рюкзаках в слишком холодную погоду iPhone носить на следует. Есть высокая вероятность того, что под влиянием мороза он быстро выключится.

Минимизируйте использование устройства на морозе. Не пытайтесь смотреть соцсети или делать фотографии. Если очень нужно сделать звонок – поговорите быстро, отложите длинные разговоры до момента, когда вы снова окажетесь в тепле. При этом прячьте смартфон под шапку. Лучше снимите перчатку при разговоре – так iPhone будет охлаждаться медленнее.

Вместо длинного набора текстовых сообщений запишите голосовые сообщения.

По последним исследованиям, смартфоны на базе Android гораздо меньше страдают от холодов, чем iPhone.

Если iPhone все-таки выключился, лучший выход – зайти в теплое помещение, подождать, пока гаджет согреется и только потом его включать.

Мороз может повлиять на батарею, и при включении вы заметите, что она разряжена. Следует подключить смартфон к зарядному устройству. Есть высокая вероятность того, что уровень заряда будет на прежнем значении.

Но соблюдайте осторожность – не подключайте холодный гаджет сразу к зарядке. Дайте ему время.

В критической ситуации, когда iPhone выключился, рядом нет теплого помещения, а вам нужно совершить важный звонок, попробуйте один лайфхак. Снимите с айфона чехол и спрячьте его в теплом месте на теле, например, под мышками. Температура должна быть высокой, поэтому попытки согреть iPhone в перчатке могут окончиться неудачей.

Раньше мы рассказывали, почему iPhone быстро теряет заряд батареи.

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