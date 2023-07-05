Как почистить чехол для телефона: лайфхаки для различных материалов

Чехол является важным аксессуаром, позволяющим защитить мобильный телефон от царапин, загрязнений и ударов. А еще он контактирует с разными поверхностями и руками, собирая на себя все, к чему прикасается, включая потенциально опасные бактерии и вирусы. Поэтому его нужно регулярно чистить.

Видео дня

Как сделать это правильно с учетом материала, из которого изготовлен чехол, разбирался OBOZREVATEL. Вот главные методы. Для них понадобятся только недорогие и доступные материалы.

Силикон

Силиконовые чехлы, пожалуй, самые популярные. Они хорошо защищают телефон от ударов, могут быть самых разных цветов и дизайнов, а еще можно взять прозрачный вариант, если хочется похвастаться стильным корпусом гаджета. Но у прозрачных чехлов есть существенный недостаток – они желтеют.

Чистить силикон лучше не абразивными средствами, чтобы не поцарапать поверхность. Проще всего это сделать теплой мыльной водой с помощью салфетки из микрофибры и мягкой щетки. Снимите чехол и промойте его под теплой водой, затем нанесите немного мягкого мыла на покрытие и потрите щеткой. Всегда очищайте все области чехла, включая края и углы.

Напоследок высушите чехол тканью из микрофибры и дайте ему высохнуть на воздухе в течение нескольких часов. Если на нем есть какое-либо пятно, вы можете попытаться удалить его с помощью отбеливателя, белого уксуса, изопропилового спирта или пищевой соды. Оставьте выбранное средство на пятне на несколько минут, а затем смойте водой.

Пластик

Пластиковые чехлы жестче, чем силиконовые, зато предлагают больший выбор дизайнов. Идеальный вариант чистки чехлов такого типа – это мытье мыльным раствором с микрофиборовой тряпкой. Тряпку смочите в растворе и отожмите и осторожно протирайте предмет, пока он не очистится.

Для дезинфекции и выведения пятен можно воспользоваться хлорным отбеливателем. Но его предварительно нужно будет проверить на незаметном участке чехла. В заключение тщательно просушите чехол.

Кожа и мех

Обычно чехлы изготавливают из искусственных материалов, имитирующих кожу или мех. Они нуждаются в схожем подходе к уходу. Протирать предмет нужно увлажненной в воде салфеткой из микрофибры, совершая ею круговые движения. Работать нужно аккуратно, чтобы не растягивать в процессе материал. Также избегайте излишка воды, так как это может повредить поверхность.

Если чехол очень грязный, можно воспользоваться специальным чистящим средством для кожи или меха, строго следуя инструкциям производителя. Тщательная сушка в конце – обязательный этап.

Древесина

Деревянные корпуса не очень распространены на рынке мобильных аксессуаров именно потому, что требуют особого ухода. В частности, использование специальных средств или растительного масла. Средство наносят небольшими порциями на салфетку из микрофибры и аккуратно втирают в деревянную поверхность. Пятна на таких чехлах можно обрабатывать белым уксусом. В конце вещь протирают бумажным полотенцем и оставляют на открытом воздухе на пару часов, чтобы испарилась вся влага.

Как поддерживать чистоту чехла для телефона

Очищайте чехол регулярно. Чистка не реже одного раза в неделю не даст скапливаться бактериям и грязи. Для быстрой очистки распылите на корпус немного спирта и протрите сухой тканью из микрофибры.

Избегайте использования агрессивных чистящих средств. Они могут повредить корпус. Всегда проверяйте такие вещества на безопасность в незаметном месте, если потребность в их использовании все же возникла.

Берегите чехол от прямых солнечных лучей. Они могут повредить или деформировать вещь. Особенно если она сделана из кожи или из пластика.

Не подвергайте корпус чехла для мобильного телефона воздействию жидкостей. Если вода попала на него, вытрите ее сухой тканью или бумажной салфеткой. Кроме того, если это не силикон, не погружайте корпус в воду или любую другую жидкость, поскольку это может привести к его повреждению.

Регулярно меняйте чехол. Хотя чехлы для мобильных телефонов рассчитаны на длительный срок службы, важно регулярно менять их, чтобы мобильный телефон был защищен и находился в хорошем состоянии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли оставлять зарядку смартфона постоянно подключенной к розетке.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.