Как пальчиковые батарейки заменить мизинчиковыми: простой трюк, действительно работающий

Если вы случайно обнаружили в выходной день, что пальчиковые батарейки АА для пульта к телевизору разрядились, а запасных дома нет, не стоит паниковать. Вам не нужно сразу же мчаться в магазин за новыми элементами питания или сидеть перед телевизором, переключая кнопки на корпусе. Обычные мизинчиковые батарейки ААА пригодятся вам.

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OBOZREVATEL рассказывает о действенном методе, реальность которого подтверждают эксперты.

Конечно, обычная мизинчиковая батарейка не может использоваться вместо своей большей "сестры" по той простой причине, что она не подойдет по размерам и не сможет замкнуть контакты. Но здесь пригодится кусочек алюминиевой фольги, который нужно смять и вставить между батарейкой и пружиной.

После этого остается только удивляться тому, что вы не знали об этом фокусе раньше.

Это идеальное решение, если вам нужно заменить АА батарейку на ААА в часах, пульте к телевизору, геймпаду или другом устройстве питающемуся от пальчиковых батареек.

Да, может показаться, что это один из многочисленных сетевых лайфхаков, которые действуют только на вирусных видео, а на самом деле оказываются бесполезными. Но это не так!

Как это работает

Технический эксперт портала iFixIt Артур Ши утверждает, что "это, безусловно, действенный трюк". Он объясняет, что на самом деле кроме разных размеров батарейки типа АА и ААА не так уж отличаются.

Он рассказал, что щелочные батарейки начиная от размера АААА и до батареек-бочек размера D имеют одинаковое рабочее напряжение 1,5 вольта, поэтому могут спокойно заменять друг друга. Проблема только в том, что батарейки имеют разный размер и форму.

Фольга же, как объяснил Ши изданию Popsci, позволяет батарейке встать в неподходящее гнездо и проводить ток. Несмотря на то, что алюминиевая фольга – не лучший проводник, эксперт утверждает, что "для маломощных устройств, питающихся от батареек типа АА, она сработает просто отлично".

Фокус не без минусов

Но не стоит думать, что фокус с фольгой позволит вам забыть о необходимости покупать батарейки АА.

Кроме того, что фольга не слишком долговечна в таком использовании и должна восприниматься как временное решение, мизинчиковые батарейки также имеют меньшую мощность, чем ААА. Поэтому замена на мизинчики – хорошее решение, но они не прослужат так долго, как пальчиковые батарейки.

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