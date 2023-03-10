Как настроить оповещение со вспышкой на Android и iPhone: полезный лайфхак

Если вы беспокоитесь о возможности пропустить звонок, когда ваш iPhone или смартфон на Android стоит в беззвучном режиме, или даже лежит на столе экраном вниз, можете больше не волноваться.

Видео дня

Простой лайфхак, доступный каждому пользователю смартфонов, позволяет включить вспышку фотокамеры в специальный режим, в котором она будет реагировать на оповещения или звонки и подавать сигнал.

Как настраивать такую функцию, расскажет OBOZREVATEL Она также будет полезна людям, имеющим нарушения слуха.

Как включить индикатор уведомлений на iPhone

Установить индикатор уведомлений на iPhone очень просто. Для этого нужно только изменить настройки, доступные на каждом iPhone или iPad.

Вот что нужно сделать:

откройте Настройки ;

; перейдите в раздел Доступность (если у вас старая версия iOS, сначала нужно будет открыть Общие и только тогда Доступность);

(если у вас старая версия iOS, сначала нужно будет открыть Общие и только тогда Доступность); далее откройте Аудирование/визуализация (в более старых версиях iOS – Светодиодное мигание);

(в более старых версиях iOS – Светодиодное мигание); перейдите к Вспышка для оповещений и включите функцию;

и включите функцию; включите ползунок Светодиодная вспышка; здесь вы также можете выбрать срабатывать ли вспышку всегда или только в режиме тишины.

Впоследствии вы можете также отключить эту настройку, если будете считать, что она вам больше не нужна.

Как включить индикатор уведомлений на Android

Ту же процедуру сделать на смартфоне Android совсем не сложнее, чем на iPhone. Однако в зависимости от того, кто является производителем вашего смартфона, инструкция может несколько отличаться. Может быть и такое, что у вашего телефона вообще не предусмотрена поддержка флэш-уведомлений.

Вот что нужно сделать:

откройте Настройки ;

; найдите раздел Доступность ;

; если в этом разделе у вас есть Вспышка для уведомлений – откройте ее, если нет – перейдите к следующему шагу;

– откройте ее, если нет – перейдите к следующему шагу; откройте Слух ;

; выберите Вспышку для уведомлений и включите ее.

На смартфонах Android световое оповещение может срабатывать благодаря вспышке или миганию экрана смартфона. Выберите тот вариант, который будет удобнее для вас.

Аналогично вы сможете выключить вспышку для уведомлений, если она вам больше не нужна.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, почему телефон нужно всегда класть экраном вниз.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.