Как мог бы выглядеть ад Данте: искусственный интеллект показал жуткие кадры

Философско-фантастическая поэма средневекового итальянского поэта Данте Алигьери "Божественная комедия" вошла в историю мировой культуры по многим причинам. Одна из них – это невероятно детально проработанный образ потустороннего мира, которым путешествует главный герой в поисках бога. Даже люди, не читавшие этот шедевр, знакомы с концепцией кругов ада, которую Данте изложил в своей работе.

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Согласно замыслу поэта, вместилище грешных душ разделено на 9 кругов, каждый из которых является наказанием за разные виды вины. А в центре этой гигантской воронки вмороженный в лед Люцифер мучает величайших грешников – предателей. Появление нейросетей, которые могут создавать изображения по заданным параметрам, побудило пользователя портала Reddit под ником Willy_B_Hartigan попытаться изобразить ад Данте. (Чтобы посмотреть изображение, долистайте новость до конца)

Многие иллюстраторы создавали свое видение этой устрашающей локации. Но нейросети Midjourney, которой воспользовался автор, такие изображения удаются особенно эффектно.

"Впечатляющее реалистичное путешествие глубинами ада Данте. Ярко визуализированные сцены разворачиваются, когда вы путешествуете адскими пределами. Станьте свидетелем призрачных пейзажей огня и серы, возвышающихся демонических существ, вихрей адских бурь и заблудших душ, пойманных в ловушку вечных мук. Впечатляющий опыт завораживает величием и тьмой видения Данте, приглашая зрителей к увлекательному и незабываемому приключению", – так описал результаты своей работы Willy_B_Hartigan. Он также сообщил, что для генерации использовал версию Midjourney 5.1.

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