Как исправить выгорание экрана на iPhone или Android: универсальные правила

Проблема выгоревшего экрана хоть и не критическая, но очень неприятная штука. Вот вы рассматриваете фото или смотрите видео на вашем идеальном экране с прекрасными цветами и разрешением экрана, но вдруг замечаете что-то вроде "призрака" – остаточного изображения, которого не должно быть. Пытаетесь его стереть, надеясь, что это просто отпечаток пальца… но бесполезно. На вашем (уже не идеальном) экране появились выгоревшие пиксели и, как бы вы того ни хотели, развидеть их уже не удастся. Но на самом деле – это не конец света.

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OBOZREVATEL рассказывает, как оживить выгоревшие пиксели и как обезопасить себя от появления таких "призраков" в будущем.

Почему экраны выгорают

Выгорание экранов может произойти независимо от того, у вас в руках дорогой iPhone, Samsung или дешевый Xiaomi. Если ваш смартфон оснащен OLED-экраном, вы в зоне риска. Но без паники.

OLED – это разработка органических светодиодов. Такие экраны очень качественные и способны передавать четкие и натуральные цвета. Этого удалось добиться благодаря тому, что каждый пиксель является самостоятельным и производит свет независимо от других. Но тут же образовалась и ловушка.

Представьте, что у вас полностью черный экран, на котором есть один яркий ярлык приложения. В таком случае пиксели, которые расположены на черном тле, будут работать значительно меньше, чем пиксели, обеспечивающие яркую картинку ярлыка приложения. Именно они впоследствии могут выгореть и изображение ярлыка будет оставаться даже тогда, когда вы откроете меню, браузер или что-либо другое.

То же происходит с сетчаткой глаза, когда вы смотрите на что-то яркое – лампу или солнце, а затем закрываете глаза и продолжаете видеть очертания объекта.

Но, к счастью, это лишь временное явление и вам просто нужно не упустить его.

Как исправить выгорание экрана

Включите яркое видео

Вам потребуется видео, использующее большую палитру цветов, быстро сменяющих друг друга. Такие видео не сложно найти на видеосервисе Youtube. Быстрое изменение цвета на видео заставит все ваши пиксели работать очень быстро и оживит выгоревшие. Яркие подвижные заставки на экране смартфона – хороший способ сделать так, чтобы пиксели не выгорали.

Выключите смартфон

Вместо "бомбардировки" пикселей цветом, которая предлагалась в предыдущем варианте, можно сделать совершенно противоположную вещь. Вы можете полностью отключить ваш смартфон на время. Если выгорание было незначительным, пиксели с большой вероятностью "отдохнут" и снова будут работать как следует.

Уменьшите яркость экрана

На очень ярком экране приятно рассматривать фото или смотреть видео, но именно яркость приводит к выгоранию, поэтому ее следует использовать с умом.

Хорошим вариантом будет также включение функции Автояркость. Тогда ваш смартфон будет адаптировать яркость экрана к окружающему освещению.

Включите автоблокировку экрана

Пиксели выгорают из-за яркости, а также из-за того, что им постоянно приходится работать, если на вашем экране не настроена автоблокировка экрана. Поэтому когда вы не используете смартфон, блокируйте его. Или настройте автоблокировку.

Обновите программное обеспечение

Новая версия iOS или Android всегда включает в себя улучшение работы гаджета. Это касается и различных проблем, которые могут возникнуть у вас с экраном. В частности, и проблемы с выгоранием пикселей.

Сбросьте настройки к базовым

Если у вас есть подозрение, что выгорание произошло вследствие изменений в настройках смартфона, сбросьте их к базовым. Но не забудьте сделать резервную копию личных данных на смартфоне.

Купите приложение для исправления экрана

В сети есть приложения, которые могут протестировать ваш экран и определить, есть ли на них выгоревшие пиксели. Такие программы также помогут устранить проблему. Они стоят 1-2 доллара. Найти их можно в App Store или Google Play Store.

Замените экран

Если в результате ваших попыток избавиться от выгоревших пикселей экран все еще показывает призрачное изображение, похоже, что у вас более серьезная проблема с пикселями. Единственным вариантом остается обратиться в сервисную службу для замены экрана.

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