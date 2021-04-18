Как можно использовать старый роутер: советы экспертов

Старый роутер можно использовать в качестве усилителя сигнала или же сделать его альтернативой сетевого хранилища.

Эксперты также предложили еще несколько вариантов применения роутера, передает Сnews.

Гостевой Wi-Fi

Старый роутер можно подключить к новому маршрутизатору, чтобы раздавать Wi-Fi без пароля. По умолчанию у подключенных пользователей нет доступа к другим устройствам в домашней сети. Также можно ограничить скорость соединения интернета.

Ретранслятор

Роутер можно перевести в режим репитера и подключить к новому устройству по Wi-Fi. Тогда зона покрытия сетью увеличится. В таком случае могут наблюдаться небольшие проблемы с задержкой со связью, но в целом прием сигнала будет хороший.

Интернет-радиоприемник

Данный способ подойдет только для роутеров где возможно установить прошивки OpenWrt или DD-WRT. Для вывода звука также понадобится звуковая карта USB и динамик.

Сетевой коммутатор

Маршрутизатор можно подсоединить к LAN-порту нового роутера и выключить на старом Wi‑Fi, тем самым увеличив количество портов Ethernet.

Беспроводной мост

Старый роутер нужно подключить к существующей сети Wi-Fi, а устройства без модуля беспроводной связи, в свою очередь – к его к портам LAN.

Центр управления для умного дома

Если у роутера есть USB-порты, то их можно применить в качестве хаба для системы умного дома. Маршрутизатор запускает сервер, к которому надо подключиться через браузер с ПК или смартфона.

Сетевое хранилище

Роутер с USB вместе с внешним жестким диском можно превратить в сетевое хранилище (NAS). Для этого нужно, чтобы модель роутера поддерживала режим NAS или на него нужно будет установить стороннюю прошивку (например, DD-WRT).

Домашний сервер

Если роутер имеет прошивки наподобие OpenWRT и DD-WRT и может использоваться как NAS, то также он способен выступить в качестве сервера, например, для домашнего сайта, ведения онлайн-трансляций и прочее.

VPN-сервис

На роутер можно установить прошивку, которая будет позволять автоматически подключать его к сервисам VPN. Тогда домашний трафик будет пропускаться через VPN без установки расширения или приложений.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, что нельзя делать со смартфоном на зарядке.