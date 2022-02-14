Как использовать iPhone на полную: 9 полезных трюков

iPhone имеет множество скрытых настроек, о которых обычно не рассказывают при его покупке. К примеру, вы можете без дополнительной программы редактировать фото, легким встряхиванием отменить ввод текста или даже использовать свой мобильный вместо ватерпаса или пульсометра.

Об этих и других полезных функциях iPhone рассказало издание Fox News. Информация о них поможет вам использовать свой телефон на полную.

'1. Разметка

Разметка – это инструмент, который позволяет редактировать фото экрана и фотографии, добавлять подписи в PDF-файлы или другие документы, вставлять текст и рисовать на изображениях без загрузки дополнительного приложения.

Чтобы редактировать фотографии:

Откройте фотоснимки и нажмите кнопку "Изменить", а затем нажмите кнопку "Разметка" – карандаш внутри круга.

Видео дня

Нажмите кнопку "Плюс", чтобы добавить описание, текст, подпись или лупу для увеличения.

Сделав выбор, нажмите "Готово", затем снова нажмите "Готово".

Чтобы подписать PDF и другие документы:

Откройте документ и нажмите "Изменить", затем нажмите кнопку "Разметка".

Чтобы добавить текст или подпись, нажмите кнопку "Добавить".

Дважды щелкните "Готово".

2. iPhone вместо ватерпаса

iPhone может заменить вам уровень. Вот как это работает:

Откройте установленное приложение Measure.

Нажмите "Уровень", затем поднесите iPhone к любому объекту. Используйте его, как и обыкновенный ватерпас.

3. Удаление последних 15 минут поиска

Ищете в Google подарок? Или, возможно, "гуглите" что-нибудь личное, например, связанное со здоровьем. Попробуйте этот вариант быстрого удаления истории поиска:

Откройте приложение Google App.

Нажмите на изображение своего профиля в правом верхнем углу.

В выпавшем меню третий вариант на экране будет – "Удалить последние 15 минут".

Как только вы нажмете кнопку, ваша история будет удалена.

4. Зрительный контакт в чатах FaceTime

Если друг звонит вам в чат FaceTime, а вы и рады поговорить, но должны отвлечься, есть хитрость, позволяющая выполнять несколько заданий одновременно.

Представленная в iOS 14 функция создает впечатление, что вы поддерживаете зрительный контакт, даже если вы смотрите на другую часть экрана. Это работает даже тогда, когда вы общаетесь с несколькими людьми.

Откройте "Параметры", нажмите "FaceTime".

Сдвиньте переключатель рядом со зрительным контактом вправо, чтобы включить его.

5. Флэш-сообщение

Если вы не хотите пропустить сообщение, но находитесь в месте, где нужно сохранять тишину и выключить телефон, в таком случае вместо вибрации и звуков вы можете настроить сигнал мигания светодиодной вспышки.

Выделите "Настройки" > "Универсальный доступ" > Аудио/видео.

Включите светодиодную вспышку для оповещения.

Вы можете включить вспышку без звука, если хотите, чтобы светодиод мигал только тогда, когда ваш iPhone выключен.

6. Выключить оповещение о разговорах

Постоянных сообщений от групповых чатов может быть слишком много. Если вы закончили беседу, коснитесь и удерживайте разговор в списке сообщений.

Нажмите кнопку "Скрыть оповещения".

7. Исправить произношение Siri

Siri действительно довольно умная, но порой электронная помощница имеет проблемы с некоторыми именами. Вы можете ей помочь.

Откройте Контакты и выберите тот, к которому требуется добавить фонетическое произношение.

Нажмите кнопку "Изменить", а затем добавьте поле.

Нажмите "Фонетическое имя или фамилию".

Введите фонетическое написание имени контакта в поле "Фонетика".

Нажмите кнопку "Готово".

Если вы хотите сделать это голосом, скажите: "Привет, Siri, научись произносить (имя контакта)".

8. Проверьте свой пульс

С помощью Google Fit можно проверить частоту сердечных сокращений без дополнительных устройств.

Сначала привяжите свой аккаунт Google к приложению. Затем выполните следующие действия:

В приложении Google Fit щелкните "Обзор" в нижней части экрана.

Нажмите кнопку "Живые показатели", затем "Проверьте частоту сердечных сокращений".

Следуйте инструкциям и поместите палец на заднюю камеру вашего iPhone.

Приблизительно через 30 секунд программа оценит ваш пульс.

Программа оценивает кровоток с помощью камеры, отслеживая изменения цвета пальца. Поэтому убедитесь, что вы находитесь в хорошо освещенном месте.

Google Fit может также измерять частоту дыхания, наблюдая за движениями грудной клетки через переднюю камеру вашего смартфона. Проверьте дыхание, выбрав пункт "Отслеживание частоты дыхания" в меню основных показателей.

9. Отменить ввод текста встряхиванием

Мы все совершаем ошибки при отправке сообщений или вводе текста в Notes или в электронных письмах. Вы можете выделить неправильный текст или удерживать кнопку удаления, но есть более простой способ.

Если встряхнуть телефон, появится окно отмены введенного текста. Коснитесь его и ваша запись исчезнет. Если вы хотите ее вернуть, встряхните телефон еще раз и выберите "Повторить ввод".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, где хранить фото с телефона, чтобы не потерять их навсегда.